Савченко обвинили в призыве к госперевороту в Киеве

«СБУ має порушити кримінальну справу щодо закликів Надії Савченко до повалення державного ладу в Україні.



На цьому тижні Надія Савченко була присутня на позиціях ЗСУ і підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції та прийти до Києва, з метою вчинення державного перевороту. Свідками дій народного депутата Надії Савченко були військовослужбовці Збройних сил України повітряно-десантних військ 80-ї та 79-ї бригад. Я хочу нагадати, що такі дії передбачені статтею 109 Кримінального Кодексу „Підбурення до повалення конституційного ладу“. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Генпрокуратури та Служби безпеки.



Також, я обурена тим, що деякі з моїх колег хронічно відсутні на робочому місці, але це не заважає їм отримувати чималу зарплату і висувати звинувачення „злочинній владі“. Я мушу нагадати таким депутатам, що вони і є та сама влада. І від них, як від представників влади, українці чекають на розв’язання суспільно-важливих питань.. Виборці сподіваються на конструктивну законодавчу діяльність депутатів, а не популістські кампанії, в яких під лозунгами про АТО та кров, що проливають наші хлопці, замасковано кричущі порушення закону», — про це Тетяна Ричкова заявила з трибуни Верховної Ради.