В Раде требуют завести дело на Савченко за госизмену

Депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник на сегодняшнем заседании Верховной рады обратился к представителям Службы безопасности Украины.Украинская правда».
Иван Винник, депутат Верховной рады: «Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и суверенитету национальной безопасности Украины по предварительной квалификации по статье 11 — государственная измена. Факт производства вы обязаны зарегистрировать».
По-видимому, причиной его обращения стали недавние заявления Савченко о том, что конфликт в Донбассе может быть решен путем переговоров при условии временного отказа Киева от притязаний на Крым.
Сама Савченко, выступая на заседании комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, заявила, что не признает обвинения, передает «УНН».
Надежда Савченко: «Закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею».
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