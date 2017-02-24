Соперником «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы стал «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Ростова» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.
Первая встреча состоится в Ростове-на-Дону 9 марта. Ответный матч пройдет в Манчестере 16 марта.
Ранее сообщалось, что «Ростов» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв пражскую «Спарту» по сумме двух встреч. Также в эту стадию турнира вышел «Краснодар». В 1/8 финала ЛЕ он встретится с испанской «Сельтой».
Ранее сообщалось, что «Ростов» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв пражскую «Спарту» по сумме двух встреч. Также в эту стадию турнира вышел «Краснодар». В 1/8 финала ЛЕ он встретится с испанской «Сельтой».
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