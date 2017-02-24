Стал известен соперник «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой». Об этом стало известно по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.
Первая встреча состоится в Краснодаре 9 марта. Ответный матч пройдет в Испании 16 марта.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв стамбульский «Фенербахче» по сумме двух встреч. Также в эту часть турнира пробился «Ростов».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв стамбульский «Фенербахче» по сумме двух встреч. Также в эту часть турнира пробился «Ростов».
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