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  • 24.02, 01:55

«Ростов» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы

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«Ростов» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы

«Ростов» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы

«Ростов» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы
  • Фото: fcrostov /vk.com

    • Футболисты «Ростова» на выезде сыграли вничью с пражской «Спартой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

    Ответный матч, состоявшийся в Праге, завершился ничьей 1:1. Счет открыли гости — на 13-й минуте это сделал Дмитрий Полоз. На 84-й минуте бывший игрок столичного ЦСКА Вячеслав Караваев забил за «Спарту».




    Первая игра, прошедшая в Ростове-на-Дону 16 февраля, осталась за «Ростовом». Российский клуб по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала.

    Ранее выход в 1/8 финала Лиги Европы оформил «Краснодар». А вот питерский «Зенит» по сумме двух встреч уступил «Андерлехту».

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