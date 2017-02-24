«Ростов» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Ростова» на выезде сыграли вничью с пражской «Спартой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в 1/8 финала Лиги Европы.
Ответный матч, состоявшийся в Праге, завершился ничьей 1:1. Счет открыли гости — на 13-й минуте это сделал Дмитрий Полоз. На 84-й минуте бывший игрок столичного ЦСКА Вячеслав Караваев забил за «Спарту».
Первая игра, прошедшая в Ростове-на-Дону 16 февраля, осталась за «Ростовом». Российский клуб по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала.
Ранее выход в 1/8 финала Лиги Европы оформил «Краснодар». А вот питерский «Зенит» по сумме двух встреч уступил «Андерлехту».
Конец матча! #мужики проходят дальше!— Football Club Rostov (@rostovfc) 23 февраля 2017 г.
«Спарта» — «Ростов» — 1:1 (0:1)
Голы: Полоз, 13 — 0:1, Караваев, 84 — 1:1
Итог двух встреч: 1:5 pic.twitter.com/BfwTZexT4n
Спасибо! 💛💙#UEL #РОСТОВ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/PPne8lC0Vi— Football Club Rostov (@rostovfc) 23 февраля 2017 г.
Первая игра, прошедшая в Ростове-на-Дону 16 февраля, осталась за «Ростовом». Российский клуб по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала.
Ранее выход в 1/8 финала Лиги Европы оформил «Краснодар». А вот питерский «Зенит» по сумме двух встреч уступил «Андерлехту».
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