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  • 24.02, 11:00

В США активисты обвинили Обаму в организации переворота на Украине

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Larry Downing
В США активисты обвинили Обаму в организации переворота на Украине

В США активисты обвинили Обаму в организации переворота на Украине

В США активисты обвинили Обаму в организации переворота на Украине
  • Фото Reuters © 2017, Larry Downing

    • Накануне активисты вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы раздать печатные материалы, в которых говорилось о причастности экс-президента США Барка Обамы и американского миллиардера Джорджа Сороса к смене власти на Украине.

    Аналогичные акции прошли и в других американских городах, в том числе в Бостоне, Хьюстоне, а также в столице Германии — Берлине. Демонстрации и раздачу материалов организовал международный Шиллеровский институт в рамках кампании по ознакомлению общественности с реальной ситуацией на Украине. Мероприятия были приурочены к годовщине событий на Майдане.

    В Нью-Йорке мероприятие прошло в центре города, в районе Манхэттен на пересечении 47-й улицы и Второй авеню. Рядом с этим районом располагается штаб-квартира ООН. Активисты развернули плакаты с лозунгами «Обаму — в тюрьму» и «Ваш враг — Джодж Сорос», передает ТАСС.

    Дайан Сэр    , официальынй представитель Шиллеровского института: «Мы раздали здесь, наверное, несколько сотен наших печатных изданий».

    Дайан подчеркнула, что цель активистов — донести правду о произошедшем на Украине в 2014-м году. Она добавила, что их демонстрация вызвала интерес у жителей Нью-Йорка, многие останавливались, чтоб расспросить их подробнее.

    Сэр высказала мнение, что американцам важно знать о реальном положении дел на Украине, где был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович. Она считает, что подобным образом ситуация может развиваться и в самих Соединенных Штатах, где возникают попытки отстранить от власти президента Дональда Трампа.

    В материалах, которые раздавали активисты института, говорится, что переворот на Украине осуществлялся с участием групп неонацистов, а Вашингтон использовал события в Киеве для оправдания новой военной мобилизации НАТО против РФ.

    В документах указано, что формированием общественного мнение на Украине три года назад занимались более двух тысяч неправительственных организаций, которые пользовались поддержкой в США, а некоторые из них подконтрольны фондам американского миллиардера Джорджа Сороса. По данным автором этих материалов, США потратили с 1991 года порядка пяти миллиардов долларов на установление на Украине «демократического правительства».

    Активисты также отмечают, что Сорос и люди из администрации Обамы, связанные с событиями на Украине, теперь предпринимают попытки дискредитировать президента Дональда Трампа.

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