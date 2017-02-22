Янукович изложил в письме план разрешения кризиса на Украине

О том, что сейчас происходит в зоне конфликта, да и в целом на Украине, в специальном письме изложил экс-президент страны Виктор Янукович, которое он отправил мировым лидерам и руководителям европейских организаций. Об этом Янукович рассказал в интервью ряду российских и украинских СМИ. Он утверждает, что знает имена заговорщиков кровавого переворота, и свои слова готов подкрепить документами, но при определенных условиях.

Это письмо сегодня отправлено президенту и канцлеру ФРГ, президентам Франции и Польши, главам ряда международных организаций: Совета Европы, ПАСЕ, Европарламента, а также президентам России и США. Виктор Янукович досконально, по пунктам, излагает хронологию событий трехлетней давности.



Виктор Янукович, экс-президент Украины: «Погибли тысячи людей, пострадали десятки тысяч. Виновна в этом нынешняя киевская власть, которая в угоду своим политическим амбициям, жажде наживы вовлекла страну в трагическую войну. Виновны в этом и власти ряда государств, которые вместо посреднических функций, о которых они так ярко заявляли с трибун, по сути, сами спланировали и осуществили вооруженный захват власти».



Факты, приведенные экс-президентом Украины, не новы, но он уверен, что на Западе до сих пор не знают правды о тех событиях. Да и на Украине за три года новой власти народ начал понимать: после государственного переворота жить стало куда тяжелее.



Виктор Янукович: «Это, конечно, симбиоз безответственности, коррупции, огромного желания за короткий период времени обогатиться. И… власть фактически уверовала в свою безнаказанность. Это самое страшное».



60 процентов населения Украины — за чертой бедности. Их ежемесячные доходы равны расходам на оплату коммунальных тарифов. 80% респондентов, по данным украинских соцопросов, считают, что они стали жить гораздо хуже, чем прежде, до Майдана. На востоке — война, гибнут люди. По словам Януковича, война в Донбассе нужна Порошенко потому, что она связывает силы необандеровских боевиков. Если наступит мир, они вернутся в Киев, с оружием.



Виктор Янукович: «Я слушал выступления Порошенко к годовщине Майдана, да. Ну, мне вначале показалось, что он вроде бы как оговорился, когда он сказал, что обстрел велся на Майдане из зданий, контролируемых оппозицией. А потом я задумался: ну он же все-таки сказал об этом? Знаете, это… Это что-то новое».



В своем письме, адресованном лидерам разных стран, Янукович предлагает вариант разрешения украинского кризиса. Для начала: создание международной экспертной группы для расследования расстрела людей на Майдане, одесской трагедии и военных преступлений украинских националистов в Донбассе.



Янукович готов предстать перед международным судом, доказать свою невиновность, назвать имена зачинщиков кровавого переворота. У него собраны неопровержимые документы, но лишь беспристрастному следствию он согласен их открыть. Затем следует остановить братоубийственную войну. Когда народ Украины прозреет, необходимо избрать новую власть — с участием в голосовании граждан ДНР и ЛНР.



Виктор Янукович: «Ситуация сейчас в Украине патовая. Сегодня народ не верит политикам. Сегодня рейтинги всех политических партий и всех политиков находятся на очень низком уровне. Поэтому моя точка зрения: если нынешняя власть сейчас не решит вопрос мирного урегулирования, а выход дают… минские соглашения, неизбежные досрочные парламентские и президентские выборы».



Пойдет ли на эти выборы сам Янукович? Он говорит, что считает себя реалистом. Сейчас его задача — достучаться до международного сообщества, донести до него факты, заставить Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса.



