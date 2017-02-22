В годовщину «Евромайдана» националисты в Киеве пригрозили новым переворотом

В дни трехлетия «Евромайдана» в Киеве снова запахло революцией. И снова с подачи радикалов. Они выдвинули властям ультиматум и заявили, что готовы добиваться роспуска парламента.
На отставку намекнули и президенту Порошенко — показали символический билет в Россию на его имя и огромный муляж конфеты. Все это произошло на акции протеста в центре города.
Около 10 тысяч националистов промаршировали от площади Независимости до Верховной рады, где устроили митинг. Среди их требований — торговая блокада самопровозглашенных республик Донбасса и отказ от идеи закона об их особом статусе, что является прямым нарушением минских соглашений. Также радикалы требуют разрыва дипотношений с Россией.
Около 10 тысяч националистов промаршировали от площади Независимости до Верховной рады, где устроили митинг. Среди их требований — торговая блокада самопровозглашенных республик Донбасса и отказ от идеи закона об их особом статусе, что является прямым нарушением минских соглашений. Также радикалы требуют разрыва дипотношений с Россией.
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