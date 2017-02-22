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  • 22.02, 18:06
В годовщину «Евромайдана» националисты в Киеве пригрозили новым переворотом. Киев, митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В годовщину «Евромайдана» националисты в Киеве пригрозили новым переворотом

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В годовщину «Евромайдана» националисты в Киеве пригрозили новым переворотом

В годовщину «Евромайдана» националисты в Киеве пригрозили новым переворотом

В годовщину «Евромайдана» националисты в Киеве пригрозили новым переворотом

    В дни трехлетия «Евромайдана» в Киеве снова запахло революцией. И снова с подачи радикалов. Они выдвинули властям ультиматум и заявили, что готовы добиваться роспуска парламента.

    На отставку намекнули и президенту Порошенко — показали символический билет в Россию на его имя и огромный муляж конфеты. Все это произошло на акции протеста в центре города.

    Около 10 тысяч националистов промаршировали от площади Независимости до Верховной рады, где устроили митинг. Среди их требований — торговая блокада самопровозглашенных республик Донбасса и отказ от идеи закона об их особом статусе, что является прямым нарушением минских соглашений. Также радикалы требуют разрыва дипотношений с Россией.

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