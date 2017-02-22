В Киеве тысячи националистов митингуют у Верховной рады

Украинские националисты прошли маршем к зданию Рады, где они начали митинг. Акция приурочена к годовщине гибели людей в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году.
В украинской столице с 18 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине «Евромайдана». Центр Киева взят под усиленный контроль полиции, в остальных районах патрулирование проводится в обычном режиме.
Сегодня возле Верховной рады собрались несколько тысяч активистов из националистических партий и организаций: «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» (запрещен в РФ — ред.). Они прошли к зданию парламента маршем, в руках они держали плакат «Все только начинается» и жгли дымовые шашки.
Участники митинга требуют принять закон об «оккупированных территориях» и запретить торговлю с ДНР и ЛНР. Перед зданием парламента установили сцену, с которой выступают лидеры националистов. Многие из участников акции одеты в камуфляжную форму. В ходе выступлений они взрывают петарды и дымовые шашки, передает РИА Новости.
У Верховной рады выставлено многочисленное оцепление полиции и бойцов нацгвардии. Также рядом дежурят пожарные и медики. По данным правоохранителей, в митинге принимают участие порядка 7 тысяч человек.
Сегодня возле Верховной рады собрались несколько тысяч активистов из националистических партий и организаций: «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» (запрещен в РФ — ред.). Они прошли к зданию парламента маршем, в руках они держали плакат «Все только начинается» и жгли дымовые шашки.
Участники митинга требуют принять закон об «оккупированных территориях» и запретить торговлю с ДНР и ЛНР. Перед зданием парламента установили сцену, с которой выступают лидеры националистов. Многие из участников акции одеты в камуфляжную форму. В ходе выступлений они взрывают петарды и дымовые шашки, передает РИА Новости.
У Верховной рады выставлено многочисленное оцепление полиции и бойцов нацгвардии. Также рядом дежурят пожарные и медики. По данным правоохранителей, в митинге принимают участие порядка 7 тысяч человек.
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