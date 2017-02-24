Спортсмены готовятся к выступлениям на Всемирных военных играх в Сочи

Эти соревнования неофициально называют военной Олимпиадой. Побороться за медали в семи видах спорта в Россию приехали спортсмены из 26 стран. За соревнованиями можно будет следить, в том числе в прямом эфире на сайте российского оборонного ведомства.
Сервисмены работают с семи утра и до последнего круга. Труд сервисменов российской лыжной сборной только на первый взгляд кажется легким. На самом деле успех спортсменов на соревнованиях во многом зависит от того, как едут их лыжи. Попасть в мазь, как говорят профессионалы, можно только зная особый секрет, который они не спешат раскрывать.
Павел Трошкин, сервисмен сборной РФ по лыжам: «Ну он и должен быть секретом, если это секрет. Результат спортсмен уже показывает на лыжне, а мы — здесь. И все вместе должно сложиться — первое, второе, третье место тогда».
Третьи зимние военные игры или, как еще их называют военную Олимпиаду, Россия проводит впервые. В Сочи прибыло более тысячи спортсменов из 26 стран. Они разыграют 44 комплекта медалей. Соревнования по биатлону, спортивному ориентированию, шорт-треку и скалолазанию пройдут в Олимпийском парке и в Красной поляне. Всего программа будет состоять из 7 видов спорта. Фавориты соревнований — спортсмены Центрального спортивного клуба армии.
Российские биатлонисты — одни из самых титулованных спортсменов на военных играх. Здесь на биатлонном комплексе «Лаура» проходят последние тренировки перед стартом игр, которые начнутся уже через несколько часов.
Одним из первых лыжню протестировал российский спринтер, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов. Перед началом гонок в график тренировок вмешалась погода: в горах пошел сильный снег, однако этот каприз природы Николая нисколько не смутил.
Николай Морилов: «Мы все равно выполняем важные вещи сейчас, то есть откатываем лыжи, прикатываемся к трассе./Трасса знакома, но ее конфигурация изменилась».
Третьи зимние Военные игры стартуют уже сегодня вечером. В Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты. Церемония открытия начнется в 20:17 , на три минуты позже олимпиады 14 года. Сценарий организаторы держат в секрете, но обещают не менее завораживающее зрелище, чем три года назад.
Павел Трошкин, сервисмен сборной РФ по лыжам: «Ну он и должен быть секретом, если это секрет. Результат спортсмен уже показывает на лыжне, а мы — здесь. И все вместе должно сложиться — первое, второе, третье место тогда».
Третьи зимние военные игры или, как еще их называют военную Олимпиаду, Россия проводит впервые. В Сочи прибыло более тысячи спортсменов из 26 стран. Они разыграют 44 комплекта медалей. Соревнования по биатлону, спортивному ориентированию, шорт-треку и скалолазанию пройдут в Олимпийском парке и в Красной поляне. Всего программа будет состоять из 7 видов спорта. Фавориты соревнований — спортсмены Центрального спортивного клуба армии.
Российские биатлонисты — одни из самых титулованных спортсменов на военных играх. Здесь на биатлонном комплексе «Лаура» проходят последние тренировки перед стартом игр, которые начнутся уже через несколько часов.
Одним из первых лыжню протестировал российский спринтер, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов. Перед началом гонок в график тренировок вмешалась погода: в горах пошел сильный снег, однако этот каприз природы Николая нисколько не смутил.
Николай Морилов: «Мы все равно выполняем важные вещи сейчас, то есть откатываем лыжи, прикатываемся к трассе./Трасса знакома, но ее конфигурация изменилась».
Третьи зимние Военные игры стартуют уже сегодня вечером. В Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты. Церемония открытия начнется в 20:17 , на три минуты позже олимпиады 14 года. Сценарий организаторы держат в секрете, но обещают не менее завораживающее зрелище, чем три года назад.
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