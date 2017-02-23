Путин встретился с участниками Всемирных военных игр

Сегодня в Сочи стартовали Всемирные зимние военные игры, в России они проводятся впервые.
Около тысячи участников-военнослужащих из двух десятков стран будут соревноваться в семи дисциплинах: биатлон, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжные гонки, ски-альпинизм, скалолазание и спортивное ориентирование на лыжах. Состав российской сборной весьма представительный: на Всемирные военные игры приехали чемпионы мира, Европы и Олимпиады-2014.
Сегодня с главами делегаций, которые отправляются в Сочи, встретился в Кремле Владимир Путин.
Владимир Путин: «Это замечательное событие, потому что оно повышает доверие в такой важнейшей сфере, как военное сотрудничество. Очень важно, чтобы люди вашей профессии смотрели друг на друга не в прицел военной и боевой техники, а на спортивных площадках, укрепляя дружбу между собой».
Сегодня с главами делегаций, которые отправляются в Сочи, встретился в Кремле Владимир Путин.
Владимир Путин: «Это замечательное событие, потому что оно повышает доверие в такой важнейшей сфере, как военное сотрудничество. Очень важно, чтобы люди вашей профессии смотрели друг на друга не в прицел военной и боевой техники, а на спортивных площадках, укрепляя дружбу между собой».
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