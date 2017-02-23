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  • 23.02, 18:19
На Всемирные военные игры в Сочи прибыли спортсмены из 26 стран. армии мира, Сочи, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Всемирные военные игры в Сочи прибыли спортсмены из 26 стран

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На Всемирные военные игры в Сочи прибыли спортсмены из 26 стран

На Всемирные военные игры в Сочи прибыли спортсмены из 26 стран

На Всемирные военные игры в Сочи прибыли спортсмены из 26 стран

    В Сочи готовятся к торжественному открытию Всемирных зимних военных игр. Церемония состоится сегодня вечером.

    В спортивных соревнованиях будут участвовать военнослужащие из 26 государств. Состязаться им предстоит в семи зимних видах спорта, таких как биатлон и спортивное ориентирование на лыжах.

    Первые медали будут разыграны уже завтра. Ну а пока спортсмены усиленно тренируются перед первым стартом.

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