На Всемирные военные игры в Сочи прибыли спортсмены из 26 стран

В Сочи готовятся к торжественному открытию Всемирных зимних военных игр. Церемония состоится сегодня вечером.
В спортивных соревнованиях будут участвовать военнослужащие из 26 государств. Состязаться им предстоит в семи зимних видах спорта, таких как биатлон и спортивное ориентирование на лыжах.
Первые медали будут разыграны уже завтра. Ну а пока спортсмены усиленно тренируются перед первым стартом.
Первые медали будут разыграны уже завтра. Ну а пока спортсмены усиленно тренируются перед первым стартом.
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