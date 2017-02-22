Третьи Всемирные военные игры стартуют в Сочи

Сегодня в Сочи начали прибывать участники III зимних Всемирных военных игр. По традиции гостей встречают хлебом с солью. Одной из первых в аэропорту приветствовали самую многочисленную делегацию — из Китая.

Соревнования стартуют через два дня. Более тысячи военнослужащих-спортсменов будут состязаться в биатлоне, трех видах лыжного спорта, альпинизме, шорт-треке и скалолазании.



Награды разыгрываются как в командном, так и в личном первенстве. Всемирные военные игры проводятся раз в четыре года под девизом «Дружба через спорт». До России их принимали Италия и Франция.