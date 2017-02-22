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  • 22.02, 18:06
Третьи Всемирные военные игры стартуют в Сочи. армии мира, армия и флот РФ, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Третьи Всемирные военные игры стартуют в Сочи

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Третьи Всемирные военные игры стартуют в Сочи

Третьи Всемирные военные игры стартуют в Сочи

    Сегодня в Сочи начали прибывать участники III зимних Всемирных военных игр. По традиции гостей встречают хлебом с солью. Одной из первых в аэропорту приветствовали самую многочисленную делегацию — из Китая.

    Соревнования стартуют через два дня. Более тысячи военнослужащих-спортсменов будут состязаться в биатлоне, трех видах лыжного спорта, альпинизме, шорт-треке и скалолазании.

    Награды разыгрываются как в командном, так и в личном первенстве. Всемирные военные игры проводятся раз в четыре года под девизом «Дружба через спорт». До России их принимали Италия и Франция.

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