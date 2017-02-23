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  • 23.02, 19:51

Заказчик похищения депутата Рады Гончаренко планировал изуродовать его до неузнаваемости

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Заказчик похищения депутата Рады Гончаренко планировал изуродовать его до неузнаваемости

Заказчик похищения депутата Рады Гончаренко планировал изуродовать его до неузнаваемости

Заказчик похищения депутата Рады Гончаренко планировал изуродовать его до неузнаваемости
  • Фото: od.gp.gov.ua

    • За похищением заместителя главы фракции Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко стоял отец юноши, погибшего в результате одесской трагедии в Доме профсоюзов.

    Прокурор Одесской области Олег Жученко рассказал, что заказчик похищения парламентария Гончаренко и двое его сообщников задержаны. По его словам, заказчиком оказался депутат Прилиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарёв. Сам Гончаренко вскоре даст показания в качестве потерпевшего, передает «Интерфакс».

    Олег Жученко: «Я могу сказать: благодаря нашей работе предотвратили нанесение ему (Гончаренко — ред.) телесных повреждений, лишение зрения и уродование лица».

    Жученко заявил, что все три человека, спланировавшие нападение на Гончаренко, задержаны.

    Олег Жученко: «Отец Кушнарёва (погибшего в Одессе 2 мая 2014-го — ред.) является депутатом Лиманского районного совета Одесской области, и именно он является не просто заказчиком похищения народного депутата, но и фактически с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения. А именно: применить кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки».

    В свою очередь глава управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков уточнил, что похищение планировалось с целью нанесения увечий Гончаренко, а не убийства. По его словам, похитители специально выбрали датой похищения 23 февраля.

    Сергей Батраков: «Во время задержания были изъяты вещественные доказательства, а именно бутылка с кислотой, молоток. Они лично приехали на место, определенное для содержания потерпевшего, в масках-балаклавах, чтобы их потом не могли опознать».

    Он добавил, что в Одессе также выявлена преступная группа, которая была причастна к нападению на депутата. По его словам, в городе проводятся обыски в связи с этим делом.

    Сам Гончаренко уже выступил по телефону в эфире «112 Украина». Депутат рассказал, что заранее был уведомлен о подготовке операции украинских спецслужб.

    Алексей Гончаренко: «Я стал участником операции украинских силовых структур по обезвреживанию очередной террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и Одесской области».

    По его словам, СБУ несколько недель занималась этой операцией. На каком-то этапе его уведомили, что он будет привлечен к работе.

    Алексей Гончаренко: «Эту группировку вели и документировали».

    Он пояснил, что специально приехал в Одессу накануне. Утром он дал понять злоумышленникам, что находится в городе.

    Алексей Гончаренко: «Далее было инсценировано мое похищение. Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, выехали на соответствующее место, откуда меня должны были доставить для расправы. Там они и были задержаны сотрудниками СБУ».

    При этом Гончаренко уверяет, что лично не знаком с заказчиком похищения Александром Кушнарёвым.

    Гончаренко известен тем, что принимал участие в трагических событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. Кроме того, депутат после пожара в Доме профсоюзов выкладывал в социальных сетях фото обгоревших жертв.

    В 2015-м он вместе с еще одним депутатом Рады устроил символическое награждение пилота, сбившего российский Су-34 в небе над Сирией.

    А в текущем месяце отличился скандальной выходкой в Германии. В знак протеста против позиции посла ФРГ по выборам в Донбассе Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово nein (по-немецки «нет» — ред.).

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