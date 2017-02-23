Одесская прокуратура: депутат Гончаренко находится в безопасном месте

Прокурор Одесской области Олег Жученко заверил, что c депутатом Алексеем Гончаренко, который якобы был похищен, все в порядке.
По словам Жученко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко Алексею Гончаренко ничто не угрожает, передает ТАСС.
Олег Жученко, прокурор Одесской области: «Он сейчас в безопасном месте».
Между тем генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека» после пропажи в Одессе заместителя главы Гончаренко. Об этом сообщил советник главы МВД Шкиряк на своей странице в Facebook.
Зорян Шкиряк, советник главы полиции Украины: «Все подразделения МВД, Национальная полиция, Национальная гвардия, ГПСУ, ГСЧС готовы предоставить полную и всестороннюю помощь и поддержку своим оперативными и специальными подразделениями, а также любыми другими ресурсами по делу, которое возбудила ГПУ по ст. 146 УК, относительно возможного похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко».
Он заверил, что ведомства и службы, входящие в состав МВД, тесно сотрудничают с СБУ и Генпрокуратурой в расследовании исчезновения депутата.
Тем временем во фракции высказали мнение, что исчезновение Гончаренко связано с его политической деятельностью, передает «Интерфакс». Об этом заявил его однопартиец, парламентарий Вадим Денисенко.
Вадим Денисенко: «Информация по Гончаренко абсолютно достоверна, ее официально подтвердила прокуратура. Также представители нашей фракции связывались с одесским прокурором. С Алексеем говорили вчера, сказал, что сегодня он не будет на заседании. Что сейчас происходит и где он сейчас, нам не известно. Телефон у него отключен».
Он добавил, что фракция также поддерживает контакт с прокуратурой и следственными органами.
Вадим Денисенко: «По моему мнению, единственная (версия — ред.), которая может быть, — политическая деятельность».
Еще один депутат из Блока Петра Порошенко Владимир Арьев придерживается такого же мнения. Он отметил, что у многих «были основания не любить Гончаренко по политическим причинам». Депутат полагает, что расследование этого дела может взять под личный контроль генпрокурор Юрий Луценко.
О похищении депутата Рады Алексея Гончаренко сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины. Эту информацию подтвердили в СБУ, а в Блоке Петра Порошенко сообщили, что не могут в ним связаться.
устроил символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик в небе над Сирией.
Олег Жученко, прокурор Одесской области: «Он сейчас в безопасном месте».
Между тем генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека» после пропажи в Одессе заместителя главы Гончаренко. Об этом сообщил советник главы МВД Шкиряк на своей странице в Facebook.
Зорян Шкиряк, советник главы полиции Украины: «Все подразделения МВД, Национальная полиция, Национальная гвардия, ГПСУ, ГСЧС готовы предоставить полную и всестороннюю помощь и поддержку своим оперативными и специальными подразделениями, а также любыми другими ресурсами по делу, которое возбудила ГПУ по ст. 146 УК, относительно возможного похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко».
Он заверил, что ведомства и службы, входящие в состав МВД, тесно сотрудничают с СБУ и Генпрокуратурой в расследовании исчезновения депутата.
Тем временем во фракции высказали мнение, что исчезновение Гончаренко связано с его политической деятельностью, передает «Интерфакс». Об этом заявил его однопартиец, парламентарий Вадим Денисенко.
Вадим Денисенко: «Информация по Гончаренко абсолютно достоверна, ее официально подтвердила прокуратура. Также представители нашей фракции связывались с одесским прокурором. С Алексеем говорили вчера, сказал, что сегодня он не будет на заседании. Что сейчас происходит и где он сейчас, нам не известно. Телефон у него отключен».
Он добавил, что фракция также поддерживает контакт с прокуратурой и следственными органами.
Вадим Денисенко: «По моему мнению, единственная (версия — ред.), которая может быть, — политическая деятельность».
Еще один депутат из Блока Петра Порошенко Владимир Арьев придерживается такого же мнения. Он отметил, что у многих «были основания не любить Гончаренко по политическим причинам». Депутат полагает, что расследование этого дела может взять под личный контроль генпрокурор Юрий Луценко.
О похищении депутата Рады Алексея Гончаренко сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины. Эту информацию подтвердили в СБУ, а в Блоке Петра Порошенко сообщили, что не могут в ним связаться.
устроил символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик в небе над Сирией.
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