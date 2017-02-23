На Украине похитили депутата Верховной рады

Неизвестные похитили в Одессе замглавы парламентской фракции Блок Петра Порошенко Алексея Гончаренко.
Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в эфире «112 Украина».
Лариса Сарган: «Задействованы все силы и поисковые группы, чтобы найти Гончаренко».
Информацию о похищении депутата Верховной рады подтвердили в Службе безопасности Украины. Сотрудники СБУ проводят необходимые мероприятия для розыска депутата Алексея Гончаренко. В свою очередь во фракции уточнили, что не видели парламентария со вчерашнего вечера.
Борислав Розенблат, депутат от Блока Петра Порошенко: «Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит: да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где».
Связаться с пропавшим парламентарием по телефону не удается — аппарат отключен, отмечает «Интерфакс».
Алексей Гончаренко — сын бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. В прошлом Гончаренко был председателем Одесского областного совета. Политик также возглавляет общественную организацию «Качество жизни», он входит в состав Верховной рады VIII созыва.
устроили символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик в небе над Сирией.
Лариса Сарган: «Задействованы все силы и поисковые группы, чтобы найти Гончаренко».
Информацию о похищении депутата Верховной рады подтвердили в Службе безопасности Украины. Сотрудники СБУ проводят необходимые мероприятия для розыска депутата Алексея Гончаренко. В свою очередь во фракции уточнили, что не видели парламентария со вчерашнего вечера.
Борислав Розенблат, депутат от Блока Петра Порошенко: «Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит: да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где».
Связаться с пропавшим парламентарием по телефону не удается — аппарат отключен, отмечает «Интерфакс».
Алексей Гончаренко — сын бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. В прошлом Гончаренко был председателем Одесского областного совета. Политик также возглавляет общественную организацию «Качество жизни», он входит в состав Верховной рады VIII созыва.
устроили символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик в небе над Сирией.
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