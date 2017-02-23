Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 16:48

На Украине похитили депутата Верховной рады

4 комментария
На Украине похитили депутата Верховной рады

На Украине похитили депутата Верховной рады

На Украине похитили депутата Верховной рады
  • Фото: Алексей Гончаренко /facebook.com

    • Неизвестные похитили в Одессе замглавы парламентской фракции Блок Петра Порошенко Алексея Гончаренко.

    Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в эфире «112 Украина».

    Лариса Сарган: «Задействованы все силы и поисковые группы, чтобы найти Гончаренко».

    Информацию о похищении депутата Верховной рады подтвердили в Службе безопасности Украины. Сотрудники СБУ проводят необходимые мероприятия для розыска депутата Алексея Гончаренко. В свою очередь во фракции уточнили, что не видели парламентария со вчерашнего вечера.

    Борислав Розенблат, депутат от Блока Петра Порошенко: «Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит: да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где».

    Связаться с пропавшим парламентарием по телефону не удается — аппарат отключен, отмечает «Интерфакс».

    Алексей Гончаренко — сын бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. В прошлом Гончаренко был председателем Одесского областного совета. Политик также возглавляет общественную организацию «Качество жизни», он входит в состав Верховной рады VIII созыва.

    Гончаренко в 2015 году вместе с депутатом Юлием Мамчуром устроили символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик в небе над Сирией.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru