Путин: на стороне боевиков в Сирии воюют до 4 тысяч россиян

Президент встретился с офицерами Северного флота, которые участвовали в походе группировки ВМФ РФ к берегам Сирии.
На встрече с моряками Владимир Путин рассказал, что корабли ВМФ отправились к берегам САР по его личной инициативе. По его мнению, моряки и оборонный комплекс в этом походе хорошо справились с поставленными перед ними задачами.
Владимир Путин: «Министр и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива».
Глава государства также поблагодарил специалистов, которые подготовили технику в короткий срок для этой операции, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Вы сейчас говорили о сложностях в ходе выполнения боевой задачи. Я так и думал, что эти сложности будут, и вам нужно будет их преодолевать. И вы это все сделали. Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими».
Президент заключил, что этот поход — хороший шаг в развитии российского военного флота. При этом глава государства подчеркнул, что поход был успешным, несмотря на противодействие «так называемых партнеров» усилиям России в борьбе с международным терроризмом.
Владимир Путин: «Многое было сделано впервые: это и применение современной техники, имею в виду не только применение Миг-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия».
Путин подчеркнул, что задача России в Сирии состоит в том, чтобы сохранить в стране легитимную власть, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы не ставим перед собой задачи вмешиваться во внутренние дела Сирии. Наша задача — стабилизировать в стране легитимную власть и нанести решающий удар по международному терроризму. Из этого и будем исходить».
По его мнению, чем быстрее Сирия перейдет к политическому урегулированию кризиса, тем больше шансов у мирового сообщества покончить с «террористической заразой» в Сирии.
Президент положительно оценил переговоры по Сирии, которые состоялись в Астане с участием РФ, Ирана, Турции, Иордании, сирийского правительства и оппозиции. По его словам, это один из результатов работы военных Северного флота.
Владимир Путин: «Я очень надеюсь, что этот политический процесс, по сути, впервые поставленный на практическую почву, будет развиваться и в продолжающихся сегодня переговорах в Женеве».
Он подчеркнул, что Россия, как и все мировое сообщество, «кровно заинтересована» в победе над терроризмом в САР. Но при этом Москва не будет вмешиваться во внутренние дела страны.
В ходе встречи с офицерами Северного флота, которые отличились при выполнении боевых задач в Средиземном море, президент отметил, что его беспокоят признаки конфессионального размежевания в Сирии. Как он считает, это может привести к негативным последствиям для страны.
Владимир Путин: «„Особенно меня беспокоит конфессиональное размежевание, то есть представители одной конфессиональной группы концентрируются в одних регионах страны“, представители другой — в другой, и это прообраз возможных негативных последствий для этой страны».
При этом он отметил, что Сирия — многонациональное и многоконфессиональное светское государство, которое «было таким очень долго», что, как он считает, является гарантом ее целостности.
Владимир Путин: «Нужно сделать все, чтобы при решении этого ключевого вопроса — сохранении территориальной целостности — не было никакого вмешательства извне».
Также президент рассказал, что в Сирии на стороне боевиков воюют несколько тысяч выходцев из бывшего СССР, в том числе из России.
Владимир Путин: «По данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до 4 тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза».
Владимир Путин: «За это вам действительно еще раз хочу сказать большое спасибо!»
В заключение президент сказал, что опыт, который военные ВМФ РФ приобрели у берегов Сирии, будет изучаться и использоваться всеми моряками.
Владимир Путин: «Министр и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива».
Глава государства также поблагодарил специалистов, которые подготовили технику в короткий срок для этой операции, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Вы сейчас говорили о сложностях в ходе выполнения боевой задачи. Я так и думал, что эти сложности будут, и вам нужно будет их преодолевать. И вы это все сделали. Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими».
Президент заключил, что этот поход — хороший шаг в развитии российского военного флота. При этом глава государства подчеркнул, что поход был успешным, несмотря на противодействие «так называемых партнеров» усилиям России в борьбе с международным терроризмом.
Владимир Путин: «Многое было сделано впервые: это и применение современной техники, имею в виду не только применение Миг-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия».
Путин подчеркнул, что задача России в Сирии состоит в том, чтобы сохранить в стране легитимную власть, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы не ставим перед собой задачи вмешиваться во внутренние дела Сирии. Наша задача — стабилизировать в стране легитимную власть и нанести решающий удар по международному терроризму. Из этого и будем исходить».
По его мнению, чем быстрее Сирия перейдет к политическому урегулированию кризиса, тем больше шансов у мирового сообщества покончить с «террористической заразой» в Сирии.
Президент положительно оценил переговоры по Сирии, которые состоялись в Астане с участием РФ, Ирана, Турции, Иордании, сирийского правительства и оппозиции. По его словам, это один из результатов работы военных Северного флота.
Владимир Путин: «Я очень надеюсь, что этот политический процесс, по сути, впервые поставленный на практическую почву, будет развиваться и в продолжающихся сегодня переговорах в Женеве».
Он подчеркнул, что Россия, как и все мировое сообщество, «кровно заинтересована» в победе над терроризмом в САР. Но при этом Москва не будет вмешиваться во внутренние дела страны.
В ходе встречи с офицерами Северного флота, которые отличились при выполнении боевых задач в Средиземном море, президент отметил, что его беспокоят признаки конфессионального размежевания в Сирии. Как он считает, это может привести к негативным последствиям для страны.
Владимир Путин: «„Особенно меня беспокоит конфессиональное размежевание, то есть представители одной конфессиональной группы концентрируются в одних регионах страны“, представители другой — в другой, и это прообраз возможных негативных последствий для этой страны».
При этом он отметил, что Сирия — многонациональное и многоконфессиональное светское государство, которое «было таким очень долго», что, как он считает, является гарантом ее целостности.
Владимир Путин: «Нужно сделать все, чтобы при решении этого ключевого вопроса — сохранении территориальной целостности — не было никакого вмешательства извне».
Также президент рассказал, что в Сирии на стороне боевиков воюют несколько тысяч выходцев из бывшего СССР, в том числе из России.
Владимир Путин: «По данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до 4 тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза».
Владимир Путин: «За это вам действительно еще раз хочу сказать большое спасибо!»
В заключение президент сказал, что опыт, который военные ВМФ РФ приобрели у берегов Сирии, будет изучаться и использоваться всеми моряками.
Комментарии