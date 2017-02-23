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  • 23.02, 18:19

Путин: на стороне боевиков в Сирии воюют до 4 тысяч россиян

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Путин: на стороне боевиков в Сирии воюют до 4 тысяч россиян

Путин: на стороне боевиков в Сирии воюют до 4 тысяч россиян

Президент встретился с офицерами Северного флота, которые участвовали в походе группировки ВМФ РФ к берегам Сирии.

На встрече с моряками Владимир Путин рассказал, что корабли ВМФ отправились к берегам САР по его личной инициативе. По его мнению, моряки и оборонный комплекс в этом походе хорошо справились с поставленными перед ними задачами.

Владимир Путин: «Министр и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива».

Глава государства также поблагодарил специалистов, которые подготовили технику в короткий срок для этой операции, передает «Интерфакс».

Владимир Путин: «Вы сейчас говорили о сложностях в ходе выполнения боевой задачи. Я так и думал, что эти сложности будут, и вам нужно будет их преодолевать. И вы это все сделали. Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими».

Президент заключил, что этот поход — хороший шаг в развитии российского военного флота. При этом глава государства подчеркнул, что поход был успешным, несмотря на противодействие «так называемых партнеров» усилиям России в борьбе с международным терроризмом.

Владимир Путин: «Многое было сделано впервые: это и применение современной техники, имею в виду не только применение Миг-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия».

Путин подчеркнул, что задача России в Сирии состоит в том, чтобы сохранить в стране легитимную власть, передает ТАСС.

Владимир Путин: «Мы не ставим перед собой задачи вмешиваться во внутренние дела Сирии. Наша задача — стабилизировать в стране легитимную власть и нанести решающий удар по международному терроризму. Из этого и будем исходить».

По его мнению, чем быстрее Сирия перейдет к политическому урегулированию кризиса, тем больше шансов у мирового сообщества покончить с «террористической заразой» в Сирии.

Президент положительно оценил переговоры по Сирии, которые состоялись в Астане с участием РФ, Ирана, Турции, Иордании, сирийского правительства и оппозиции. По его словам, это один из результатов работы военных Северного флота.

Владимир Путин: «Я очень надеюсь, что этот политический процесс, по сути, впервые поставленный на практическую почву, будет развиваться и в продолжающихся сегодня переговорах в Женеве».

Он подчеркнул, что Россия, как и все мировое сообщество, «кровно заинтересована» в победе над терроризмом в САР. Но при этом Москва не будет вмешиваться во внутренние дела страны.

В ходе встречи с офицерами Северного флота, которые отличились при выполнении боевых задач в Средиземном море, президент отметил, что его беспокоят признаки конфессионального размежевания в Сирии. Как он считает, это может привести к негативным последствиям для страны.

Владимир Путин: «„Особенно меня беспокоит конфессиональное размежевание, то есть представители одной конфессиональной группы концентрируются в одних регионах страны“, представители другой — в другой, и это прообраз возможных негативных последствий для этой страны».

При этом он отметил, что Сирия — многонациональное и многоконфессиональное светское государство, которое «было таким очень долго», что, как он считает, является гарантом ее целостности.

Владимир Путин: «Нужно сделать все, чтобы при решении этого ключевого вопроса — сохранении территориальной целостности — не было никакого вмешательства извне».

Также президент рассказал, что в Сирии на стороне боевиков воюют несколько тысяч выходцев из бывшего СССР, в том числе из России.

Владимир Путин: «По данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до 4 тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза».

Глава государства подчеркнул, что надо понимать, какая опасность таится для России в «этом рассаднике терроризма», учитывая, что практически на всем постсоветском пространстве действует безвизовый режим. Военнослужащие, выполняя боевые задачи на отдаленных рубежах, напрямую обеспечивают безопасность России, сказал президент.

Владимир Путин: «За это вам действительно еще раз хочу сказать большое спасибо!»

В заключение президент сказал, что опыт, который военные ВМФ РФ приобрели у берегов Сирии, будет изучаться и использоваться всеми моряками.

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