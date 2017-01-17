Американский Poseidon проследил за российской авианосной группой в Средиземноморье

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Poseidon
Интерфакс», самолет с бортовым номером 168852 и позывным PEL33, вылетевший с авиабазы в Роте (Испания), во вторник днем осуществлял патрульный полет к северу от испанского острова Альборан. Именно там, по некоторым данным, утром вторника находились российские корабли во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».
P-8A провел разведывательный полет в районе предполагаемого нахождения в Средиземноморье авианосной ударной группы Северного флота, возвращающейся на базу в Североморске.
Как ожидается, в среду российская авианосная группа, которая возвращается на базу в Североморске из Средиземного моря, пройдет через Гибралтар в Атлантику.
По данным испанских СМИ, во время прохождения российской авианосной группы во главе с близ испанских берегов за ней проследит патрульный корабль ВМС Испании «Касадора». Позднее российские корабли сопроводят и корабли ВМФ Великобритании.
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