СМИ: британские корабли сопроводят авианосец «Адмирал Кузнецов» по пути домой

В британской прессе появились сообщения о том, что авианосную группу ВМФ РФ с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» готовятся сопровождать корабли ВМС Великобритании.The Daily Telegraph. Издание отмечает, что «корабли и подводные лодки британских ВМС, поддерживаемые союзниками по НАТО, ведут все более интенсивные скрытные действия, пытаясь обнаружить и сопровождать военные корабли РФ».
сокращает военную группировку в Сирии. В частности, в Североморск возвращается ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 самолетов. Кроме того, в Россию уже перебросили первые шесть бомбардировщиков Су-24. В ближайшее время запланирован вывод других самолетов.
Решение сократить российскую военную группировку в Сирии было принято в конце прошлого года, после подписания соглашения о прекращении огня и начале мирных переговоров между правительством и вооруженной оппозицией.
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