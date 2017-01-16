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  • 16.01, 12:40

СМИ: британские корабли сопроводят авианосец «Адмирал Кузнецов» по пути домой

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СМИ: британские корабли сопроводят авианосец «Адмирал Кузнецов» по пути домой

СМИ: британские корабли сопроводят авианосец «Адмирал Кузнецов» по пути домой

В британской прессе появились сообщения о том, что авианосную группу ВМФ РФ с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» готовятся сопровождать корабли ВМС Великобритании.

Два корабля британских ВМС — фрегат и эсминец — уже приведены в состояние готовности, сообщает газета The Daily Telegraph. Издание отмечает, что «корабли и подводные лодки британских ВМС, поддерживаемые союзниками по НАТО, ведут все более интенсивные скрытные действия, пытаясь обнаружить и сопровождать военные корабли РФ».

Ранее Минобороны России сообщило, что по поручению президента постепенно сокращает военную группировку в Сирии. В частности, в Североморск возвращается ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 самолетов. Кроме того, в Россию уже перебросили первые шесть бомбардировщиков Су-24. В ближайшее время запланирован вывод других самолетов.

Решение сократить российскую военную группировку в Сирии было принято в конце прошлого года, после подписания соглашения о прекращении огня и начале мирных переговоров между правительством и вооруженной оппозицией.

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