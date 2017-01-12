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  • 12.01, 20:44
В Минобороны РФ отчитались о сокращении военной группировки в Сирии. армия и флот РФ, Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Минобороны РФ отчитались о сокращении военной группировки в Сирии

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В Минобороны РФ отчитались о сокращении военной группировки в Сирии

В Минобороны РФ отчитались о сокращении военной группировки в Сирии

    Минобороны России, выполняя поручение президента, постепенно сокращает военную группировку в Сирии.

    Как сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков, в Североморск возвращается ударная группа Северного флота, в состав которой входит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 самолетов.

    Кроме того, в Россию уже перебазировали первые шесть бомбардировщиков Су-24, входившие в российскую авиагруппу. В ближайшее время запланирован вывод других самолетов.

    При этом, по словам Конашенкова, в рамках плановой ротации авиагруппу в Сирии на днях пополнили четыре штурмовика Су-25 с современной навигацией и прицельным комплексом.

    Также Конашенков раскритиковал американский телеканал Fox News, который представил плановую ротацию как увеличение российской авиагруппы.

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