В Минобороны РФ отчитались о сокращении военной группировки в Сирии

Минобороны России, выполняя поручение президента, постепенно сокращает военную группировку в Сирии.ударная группа Северного флота, в состав которой входит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 самолетов.
Кроме того, в Россию уже перебазировали первые шесть бомбардировщиков Су-24, входившие в российскую авиагруппу. В ближайшее время запланирован вывод других самолетов.
При этом, по словам Конашенкова, в рамках плановой ротации авиагруппу в Сирии на днях пополнили четыре штурмовика Су-25 с современной навигацией и прицельным комплексом.
Также Конашенков раскритиковал американский телеканал Fox News, который представил плановую ротацию как увеличение российской авиагруппы.
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