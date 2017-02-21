Чиновники ФАНО: директор Пулковской обсерватории не имел права давать разрешения на строительство

Федеральное агентство научных организаций потребовало от Пулковской обсерватории отозвать согласования на строительство в защитной зоне. Такое письмо ведомство направило руководителю научного учреждения Назару Ихсанову.
Напомним: в октябре 2016 года директор Пулковской обсерватории дал добро на возведение первой очереди жилого комплекса «Планетоград», который может расположиться всего в сотнях метрах от телескопа. Всего, по данным сотрудников обсерватории, директор выдал четыре таких разрешения.
Михаил Романовский, начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки ФАНО России: «Действительно, постановлением СНК от 1945 года такое разрешение на строительство дает директор Пулковской обсерватории. С тех пор ничего не менялось. Однако у этого директора должен быть внутренний локальный нормативный акт учреждения, по которому он это делает. У Ихсанова этого не было. Заместитель руководителя ФАНО Степанов своим письмом от 1 ноября проинформировал заинтересованные органы о том, что ФАНО согласно на временный мораторий по согласованию документации».
Временный мораторий на согласование градостроительной документации будет действовать до тех пор, пока специально созданная рабочая группа не утвердит концепцию развития охранной зоны Пулковской обсерватории. Накануне ее профком выразил вотум недоверия директору.
Михаил Романовский, начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки ФАНО России: «Действительно, постановлением СНК от 1945 года такое разрешение на строительство дает директор Пулковской обсерватории. С тех пор ничего не менялось. Однако у этого директора должен быть внутренний локальный нормативный акт учреждения, по которому он это делает. У Ихсанова этого не было. Заместитель руководителя ФАНО Степанов своим письмом от 1 ноября проинформировал заинтересованные органы о том, что ФАНО согласно на временный мораторий по согласованию документации».
Временный мораторий на согласование градостроительной документации будет действовать до тех пор, пока специально созданная рабочая группа не утвердит концепцию развития охранной зоны Пулковской обсерватории. Накануне ее профком выразил вотум недоверия директору.
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