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  • 17.01, 22:01
ФАНО признало незаконным «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией. Санкт-Петербург, астрономия, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ФАНО признало незаконным «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

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ФАНО признало незаконным «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

ФАНО признало незаконным «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

ФАНО признало незаконным «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

    Федеральное агентство научных организаций дало оценку выданному директором петербургской обсерватории разрешению на строительство.

    Сегодня в Федеральном агентстве научных организаций сообщили, что разрешение на строительство рядом с Пулковской обсерваторией в Санкт-Петербурге, выданное директором этого учреждения инвестору, незаконно. Назар Ихсанов подписал документ 24 октября 2016 года. Но тремя днями раньше был введен мораторий на любые согласования по строительству и планировке земель.

    Сам господин Ихсанов в возведении жилья ничего страшного не видит, но с ним категорически не согласны градозащитники и часть сотрудников обсерватории. Они уже обратились за поддержкой в прокуратуру и Следственный комитет.

    При этом застройщик, кажется, не замечает развернувшегося скандала вокруг строительства. На официальном сайте комплекса «Планетоград» вовсю идет продажа квартир. И это только первая очередь. Ей компания не ограничится. Полноценный проект — это 240 гектаров, на которых вырастут дома, торговые центры, рестораны, детские сады и школы, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.

    Как теперь понятно, проигнорировал директор Пулковской обсерватории не только существующий регламент, но и еще один важный документ. 21 октября состоялось большое совещание с участием советника президента и чиновников Смольного.

    Обсудив развитие Пулковской обсерватории, они дали поручение администрации Петербурга ввести временный мораторий на выдачу разрешений на строительство в трехкилометровой защитной зоне. Судя по документам, директор научного учреждения подписывает согласование несколькими днями позже, считая, что действует во благо вверенного ему учреждения.

    Назар Ихсанов, директор Главной астрономической обсерватории Санкт-Петербурга: «Без этого рискованного шага у нас не было ни малейшего шанса привлечь внимание общественности к той катастрофической ситуации, в которую погрузилась Пулковская обсерватория за последние пару десятков лет».

    Несмотря на благие помыслы, Федеральное агентство научных организаций сочла действия директора незаконными. Но многие из астрономов всё же опасаются: «Планетоград», оказавшийся в сотнях метрах от уникального телескопа, может навсегда закрыть небо для уникального оборудования.

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