Пулковской обсерватории угрожает массовая застройка на соседних гектарах

Петербургские градозащитники намерены отстоять от застройки Пулковскую обсерваторию. Сегодня они вышли на акцию протеста рядом со стройплощадкой будущего жилого комплекса «Планетоград».петиция, которую уже подписали около шести тысяч человек.
В Пулковской обсерватории непрерывно в течение 60 лет работает уникальный 26-дюймовый телескоп с великолепной оптикой. Рефрактор способен на многое. Он может проработать еще столетия, делая при этом точные и важные наблюдения.
Елена Рощина, заведующая лабораторией астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории: «На нем наблюдаются визуально двойные звезды, спутники больших планет, тела Солнечной системы, кометы, звезды с невидимыми спутниками, производятся наблюдения для определения расстояния до звезд. При этом надо отметить, что точность определения расстояния до звезд по наблюдениям рефрактора не хуже, чем у космического телескопа „Гепаркос“».
Поддерживают телескоп в рабочем состоянии, повышают его эффективность сотрудники обсерватории и волонтеры. Но показывать результаты рефрактор может только в особом микроклимате Пулковских высот, где не должно быть лишних источников света.
Для этого, говорят специалисты, надо сохранить защитную парковую зону. Но именно она сейчас под угрозой. В конце прошлого года директор учреждения Назар Ихсанов дал разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса «Планетоград» в непосредственной близости от научного центра. О смелом шаге Ихсанова его коллеги узнали от журналистов.
Елена Рощина, заведующая лабораторией астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории: «Выдача согласований предусматривает многократную проверку. Это юридическая проверка представленной документации, экспертиза рабочей группы по астроклимату, оценка потенциального негативного влияния, которое произойдет при реализации проекта. Потом результаты должны быть доложены на ученом совете, а уже после ученый совет выносит решение — согласовывать или нет».
Рабочая группа рассмотрела проект 25 октября. На заседании присутствовал и Назар Ихсанов. Но, как уверяет заведующая лабораторией, он ничего не сказал о том, что уже подписал согласование.
В октябре состоялось большое совещание с участием губернатора Петербурга. Обсуждая развитие Пулковской обсерватории, чиновники решили ввести временный мораторий на выдачу разрешений на строительство в трехкилометровой защитной зоне.
Судя по документам, директор научного учреждения подписывает согласование несколькими днями позже и не считает свои действия противозаконными. По его мнению, на момент поступления заявки на строительство не было никаких правовых норм, указывающих, как поступить руководителю. К тому же у него свое научное мнение.
Назар Ихсанов, директор Главной астрономической обсерватории Санкт-Петербурга: «Согласованное здание составляет порядка процента от планируемого жилого комплекса и само по себе не может нанести значительного ущерба астроклимату. <…> Утверждение, что из-за ухудшения астроклимата в Санкт-Петербурге научная деятельность обсерватории окажется невозможной, является гигантским преувеличением».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.
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