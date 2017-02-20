Профком вынес вотум недоверия директору Пулковской обсерватории

Большинство сотрудников Главной астрономической обсерватории РАН не доверяют Назару Ихсанову в связи выданными им согласиями на застройку
защитно-парковой зоны учреждения.
Трудовой коллектив Пулковской обсерватории вынес вотум недоверия директору Назару Ихсанову. 127 сотрудников высказались за и лишь 26 против. Письма с результатами голосования будут направлены в Федеральное агентство научных организаций и в Российскую академию наук.
Профком научного центра сегодня собрался по инициативе сотрудников астрономических отделов. На состоявшемся в конце прошлой недели собрании они с изумлением узнали, что обсерватория согласовала строительство жилья на трех участках, относящихся к так называемому микрорайону Пулковское, которые попадают в защитно-парковую зону обсерватории.
В документе Госстройнадзора, оказавшемся в распоряжении ученых, указывается, что разрешение на строительство жилых комплексов выдано обществу с ограниченной ответственностью «Терминал-Ресурс» 14 октября 2016 года. По словам ученых, фактически директор без обсуждения на Ученом совете выдал четыре согласования на строительство. Эти проекты не прошли экспертизу группы по контролю за астроклиматом.
Заведующая лабораторией астрометрии и звездной астрономии Елена Рощина говорит, что директор Назар Ихсанов якобы заявил ей и другим сотрудникам, что уже предпринял действия по снятию с Пулковской обсерватории охранных статусов.
Главная астрономическая обсерватория входит в перечень объектов, охраняемых ЮНЕСКО, а также является особо ценным объектом культурного наследия России. Впрочем, пока неизвестно, что именно сделал директор обсерватории, чтобы избавиться от столь значимого положения научного центра.
Профком научного центра сегодня собрался по инициативе сотрудников астрономических отделов. На состоявшемся в конце прошлой недели собрании они с изумлением узнали, что обсерватория согласовала строительство жилья на трех участках, относящихся к так называемому микрорайону Пулковское, которые попадают в защитно-парковую зону обсерватории.
В документе Госстройнадзора, оказавшемся в распоряжении ученых, указывается, что разрешение на строительство жилых комплексов выдано обществу с ограниченной ответственностью «Терминал-Ресурс» 14 октября 2016 года. По словам ученых, фактически директор без обсуждения на Ученом совете выдал четыре согласования на строительство. Эти проекты не прошли экспертизу группы по контролю за астроклиматом.
Заведующая лабораторией астрометрии и звездной астрономии Елена Рощина говорит, что директор Назар Ихсанов якобы заявил ей и другим сотрудникам, что уже предпринял действия по снятию с Пулковской обсерватории охранных статусов.
Главная астрономическая обсерватория входит в перечень объектов, охраняемых ЮНЕСКО, а также является особо ценным объектом культурного наследия России. Впрочем, пока неизвестно, что именно сделал директор обсерватории, чтобы избавиться от столь значимого положения научного центра.
Комментарии