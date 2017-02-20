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  • 20.02, 23:38

Пропавшую из рязанской больницы школьницу нашли в Москве

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Пропавшую из рязанской больницы школьницу нашли в Москве

Пропавшую из рязанской больницы школьницу нашли в Москве

Полиция нашла в Москве сбежавшую из больницы рязанскую школьницу.

Пропавшая в четверг 14-летняя девочка из Рязани нашлась в Москве. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Наталья Епихина, омбудсмен Рязанской области: «Аня нашлась в Москве! Находится с сотрудниками полиции».



Напомним, 14-летняя девочка в четверг вечером вышла из больницы, где находилась на плановом лечении, и исчезла. Позже следователи установили, что школьница уехала в Москву. В масштабной поисковой операции приняли участие сотрудники силовых структур и волонтеры.

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