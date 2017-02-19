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  • 19.02, 14:02

Сбежавшую из рязанской больницы школьницу ищут в Москве

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Сбежавшую из рязанской больницы школьницу ищут в Москве

Сбежавшую из рязанской больницы школьницу ищут в Москве

Сбежавшую из рязанской больницы школьницу ищут в Москве
  • Фото: СК РФ по Рязанской области

    • Следователи предполагают, что пропавшая из рязанской больницы 14-летняя девочка могла уехать в Москву.

    Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 14-летняя Аня Торсукова, пропавшая из рязанской областной детской клинической больницы, вероятно, уехала в Москву.

    По предварительным данным, девочка ушла из больницы и отправилась на вокзал, где купила билет до Москвы. Сейчас ее ищут в столице. При этом в СК сообщают о работе и с другими версиями пропажи ребенка. Девочку ищут не только полицейские, но и волонтеры из поисково-спасательных отрядов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в четверг примерно в 20:15 из рязанской больницы ушла и пропала школьница. Девочку выпустил охранник, с тех пор о ней ничего не известно. У девочки есть особая примета — продольный шрам на груди после операции на сердце. Перед исчезновением она была одета в голубые джинсы, черную шапку с ушками, синюю джинсовую куртку с белой подкладкой. Также на ней был шарф темного цвета и коричневые ботинки. С собой был рюкзак черного цвета.

    Правоохранители просят тех, кто видел Анну Торсукову или обладает информацией о ее местонахождении, связаться с полицией по телефону 8–4912-33–33-57 или обратиться в дежурную часть: 33–01-72.

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