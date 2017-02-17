Школьница пропала после того, как ушла из больницы в Рязани

Полиция ищет
14-летнюю Анну Торсукову, которая накануне вечером ушла из Детской областной клинической больницы и не вернулась.
В поисках школьницы задействован весь гарнизон полиции Рязани. Также ее ищут волонтеры и народные дружины. Об этом сообщили в управлении МВД по области.
Из сообщения управления МВД по Рязанской области: «Ее приметы: на вид 14 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, лицо прямоугольное, бледное, европейского типа, глаза серо-зеленые, носит очки для коррекции зрения, волосы по форме прямые, светло-русые, длинные до поясницы».
В полиции сообщили, что у девочки есть особая примета — продольный шрам на груди после операции на сердце. Она была одета в голубые джинсы, черную шапку с ушками, синюю джинсовую куртку с белой подкладкой. Также на ней был шарф темного цвета и коричневые ботинки. С собой у девочки был рюкзак черного цвета.
Сотрудники полиции вместе с оперативниками уголовного розыска проверяют всех родных и знакомых пропавшей школьницы. Правоохранители просят тех, кто видел Анну Торсукову или обладает информацией о ее местонахождении, связаться с полицией по телефону
8–4912-33–33-57 или обратиться в дежурную часть: 33–01-72.
Из сообщения управления МВД по Рязанской области: «Ее приметы: на вид 14 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, лицо прямоугольное, бледное, европейского типа, глаза серо-зеленые, носит очки для коррекции зрения, волосы по форме прямые, светло-русые, длинные до поясницы».
В полиции сообщили, что у девочки есть особая примета — продольный шрам на груди после операции на сердце. Она была одета в голубые джинсы, черную шапку с ушками, синюю джинсовую куртку с белой подкладкой. Также на ней был шарф темного цвета и коричневые ботинки. С собой у девочки был рюкзак черного цвета.
Сотрудники полиции вместе с оперативниками уголовного розыска проверяют всех родных и знакомых пропавшей школьницы. Правоохранители просят тех, кто видел Анну Торсукову или обладает информацией о ее местонахождении, связаться с полицией по телефону
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