Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 22:06

Москвич зарезал мать и брата и выбросился из окна

1 комментарий

Москвич зарезал мать и брата и выбросился из окна

Москвич зарезал мать и брата и выбросился из окна

На юго-востоке Москвы мужчина убил ножом мать и брата, после чего выбросился из окна.

Трагедия произошла в квартире на шестом этаже на Самаркандский бульваре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: «По адресу Самаркандский бульвар, д. 12 , в квартире №108, на шестом этаже, мужчина нанес ножевые ранения брату и матери, после чего выпрыгнул из окна».

Сообщается, что в результате трагедии два человека погибли. Выпрыгнувший из окна мужчина находится в тяжелом состоянии. Между тем агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, сообщает, что москвич погиб. По данным агентства, его тело было найдено на улице с травмами, характерными при падении с высоты.

В пресс-службе московского главка МВД информацию об убийстве на юго-востоке столицы подтвердили.

Ранее из окна квартиры выпрыгнул другой житель Москвы. Мужчина взял в заложники свою семью, переговоры с ним продолжались около шести часов. Москвич предупреждал, что покончит с собой, если бойцы Росгвардии начнут штурм. Родственники захватчика не пострадали, их жизни ничего не пострадает, сейчас с ними работают психологи. Сам мужчина тоже не пострадал, так как упал на подготовленный стражами порядка батут. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». По предварительным данным, у мужчины белая горячка.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru