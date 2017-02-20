Москвич зарезал мать и брата и выбросился из окна

На
юго-востоке Москвы мужчина убил ножом мать и брата, после чего выбросился из окна.
Трагедия произошла в квартире на шестом этаже на Самаркандский бульваре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: «По адресу Самаркандский бульвар, д. 12 , в квартире №108, на шестом этаже, мужчина нанес ножевые ранения брату и матери, после чего выпрыгнул из окна».
Сообщается, что в результате трагедии два человека погибли. Выпрыгнувший из окна мужчина находится в тяжелом состоянии. Между тем агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, сообщает, что москвич погиб. По данным агентства, его тело было найдено на улице с травмами, характерными при падении с высоты.
В пресс-службе московского главка МВД информацию об убийстве на юго-востоке столицы подтвердили.
выпрыгнул другой житель Москвы. Мужчина взял в заложники свою семью, переговоры с ним продолжались около шести часов. Москвич предупреждал, что покончит с собой, если бойцы Росгвардии начнут штурм. Родственники захватчика не пострадали, их жизни ничего не пострадает, сейчас с ними работают психологи. Сам мужчина тоже не пострадал, так как упал на подготовленный стражами порядка батут. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». По предварительным данным, у мужчины белая горячка.
Источник: «По адресу Самаркандский бульвар, д. 12 , в квартире №108, на шестом этаже, мужчина нанес ножевые ранения брату и матери, после чего выпрыгнул из окна».
Сообщается, что в результате трагедии два человека погибли. Выпрыгнувший из окна мужчина находится в тяжелом состоянии. Между тем агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, сообщает, что москвич погиб. По данным агентства, его тело было найдено на улице с травмами, характерными при падении с высоты.
В пресс-службе московского главка МВД информацию об убийстве на юго-востоке столицы подтвердили.
выпрыгнул другой житель Москвы. Мужчина взял в заложники свою семью, переговоры с ним продолжались около шести часов. Москвич предупреждал, что покончит с собой, если бойцы Росгвардии начнут штурм. Родственники захватчика не пострадали, их жизни ничего не пострадает, сейчас с ними работают психологи. Сам мужчина тоже не пострадал, так как упал на подготовленный стражами порядка батут. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». По предварительным данным, у мужчины белая горячка.
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