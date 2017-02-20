Державший в заложниках свою семью москвич выпрыгнул из окна: видео

Мужчина, удерживавший в заложниках свою семью в квартире на Боровском шоссе в Москве, задержан.
В полиции сообщили о завершении операции по освобождению заложников из квартиры на западе Москвы. Леонид Оводов, насильно удерживающий свою жену и троих дочерей в квартире, выпрыгнул из окна своей квартиры и не пострадал — он приземлился на специальный надувную подушку, которую выставили под окнами спасатели.
Мужчина задержан, сообщает «Интерфакс».
Во время переговоров с полицией, которые продолжались более шести часов, москвич предупреждал, что покончит с собой, если бойцы Росгвардии начнут штурм.
Сейчас с семьей Оводовых работает психолог. Сообщается, что супруга мужчины и трое дочерей физически не пострадали. У полиции есть подозрения, что глава семейства мог состоять в одной из сект, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Источник в полиции: «В настоящее время в квартире мужчины работает спецназ, а также оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму. В квартире найдены материалы, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина состоял в одной из сект».
Мужчина задержан, сообщает «Интерфакс».
Во время переговоров с полицией, которые продолжались более шести часов, москвич предупреждал, что покончит с собой, если бойцы Росгвардии начнут штурм.
Сейчас с семьей Оводовых работает психолог. Сообщается, что супруга мужчины и трое дочерей физически не пострадали. У полиции есть подозрения, что глава семейства мог состоять в одной из сект, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Источник в полиции: «В настоящее время в квартире мужчины работает спецназ, а также оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму. В квартире найдены материалы, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина состоял в одной из сект».
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