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  • 20.02, 20:33
Державший в заложниках свою семью москвич выпрыгнул из окна: видео. Москва, заложники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Державший в заложниках свою семью москвич выпрыгнул из окна: видео

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Державший в заложниках свою семью москвич выпрыгнул из окна: видео

Державший в заложниках свою семью москвич выпрыгнул из окна: видео

Державший в заложниках свою семью москвич выпрыгнул из окна: видео

    Мужчина, удерживавший в заложниках свою семью в квартире на Боровском шоссе в Москве, задержан.

    В полиции сообщили о завершении операции по освобождению заложников из квартиры на западе Москвы. Леонид Оводов, насильно удерживающий свою жену и троих дочерей в квартире, выпрыгнул из окна своей квартиры и не пострадал — он приземлился на специальный надувную подушку, которую выставили под окнами спасатели.

    Мужчина задержан, сообщает «Интерфакс».

    Во время переговоров с полицией, которые продолжались более шести часов, москвич предупреждал, что покончит с собой, если бойцы Росгвардии начнут штурм.

    Сейчас с семьей Оводовых работает психолог. Сообщается, что супруга мужчины и трое дочерей физически не пострадали. У полиции есть подозрения, что глава семейства мог состоять в одной из сект, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

    Источник в полиции: «В настоящее время в квартире мужчины работает спецназ, а также оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму. В квартире найдены материалы, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина состоял в одной из сект».

    Ранее сообщалось, что Леонид Оводов взял в заложники семью — жену и троих детей — в квартире на Боровском шоссе. Мужчина требовал немедленно связать его с послами Китая и Ирана. При этом не уточнял, какие вопросы хочет обсудить с сотрудниками внешнеполитических иностранных ведомств. По предварительным данным, у мужчины — белая горячка.

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