Росгвардия готовится к штурму квартиры с заложниками в Москве

Сотрудники Росгвардии готовятся штурмовать квартиру, в которой москвич удерживает детей и жену, угрожая им оружием.
Полицейские ведут переговоры с захватчиком. Если они не увенчаются успехом, бойцы Росгвардии проведут штурм, передает ТАСС.
Жилой дом и прилегающая территория сейчас оцеплена сотрудниками полиции. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи и спасатели. Под окнами квартиры, где находятся заложники, установили надувной «куб жизни».
В телефонном разговоре с журналистами «Газеты.Ru» захвативший семью москвич заявил, что вооружен холодным оружием и требует, чтобы с ним связались дипломаты из посольств Ирана, Китая или КНДР.
«У меня в квартире находятся жена и три дочери, пока мне не предоставят коридор в посольство Ирана, Китая или КНДР, я не дам им возможности выйти», — заявил он.
Ранее стало известно, что вооруженный мужчина силой удерживает в своей квартире на Боровском шоссе в районе Ново-Переделкино в Москве жену и троих дочерей. Известно, что москвич стоит на учете у психиатра и страдает белой горячкой.
Жилой дом и прилегающая территория сейчас оцеплена сотрудниками полиции. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи и спасатели. Под окнами квартиры, где находятся заложники, установили надувной «куб жизни».
В телефонном разговоре с журналистами «Газеты.Ru» захвативший семью москвич заявил, что вооружен холодным оружием и требует, чтобы с ним связались дипломаты из посольств Ирана, Китая или КНДР.
«У меня в квартире находятся жена и три дочери, пока мне не предоставят коридор в посольство Ирана, Китая или КНДР, я не дам им возможности выйти», — заявил он.
Ранее стало известно, что вооруженный мужчина силой удерживает в своей квартире на Боровском шоссе в районе Ново-Переделкино в Москве жену и троих дочерей. Известно, что москвич стоит на учете у психиатра и страдает белой горячкой.
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