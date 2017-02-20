Кобзона не исключат из «Единой России» за получение паспорта ДНР

В ЦИК «Единой России» напомнили, что Донецкая народная республика не является отдельным государством, поэтому получивший паспорт ДНР Иосиф Кобзон не является гражданином другой страны.
Первый замруководителя ЦИК «Единой России» Константин Мазуревский опроверг сообщения СМИ о том, что в ЕР готовятся исключить депутата и народного артиста Иосифа Кобзона из партии за получение им паспорта ДНР, сообщает РИА Новости.
Константин Мазуревский, первый замруководителя ЦИК «Единой России»: «Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что Донецкая народная республика государством не является. Надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства».
Ранее президент РФ подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР до политического урегулирования ситуации в этих районах.
оперная певица Мария Максакова, которая покинула страну и уехала на Украину вместе со своим мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, объявленным в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.
Константин Мазуревский, первый замруководителя ЦИК «Единой России»: «Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что Донецкая народная республика государством не является. Надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства».
Ранее президент РФ подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР до политического урегулирования ситуации в этих районах.
оперная певица Мария Максакова, которая покинула страну и уехала на Украину вместе со своим мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, объявленным в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.
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