В посольстве США встревожены признанием РФ паспортов жителей Донбасса

Американские дипломаты сочли признание в РФ документов ДНР и ЛНР несовместимым с минским процессом.
Признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречит целям минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявили в посольстве США на Украине. Запись об этом появилась в Twitter диппредставительства.
Посольство США на Украине: «Признание Россией документов сепаратистских „республик“ тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений».
Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в тексте президентского указа «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями», а действовать он будет до тех пор, «пока не будут выполнены минские договоренности».
просил помощи у Вашингтона, в частности, у американского вице-президента Майкла Пенса. Лидер Украины заявил, что РФ «в очередной раз нарушила международные права».
Посольство США на Украине: «Признание Россией документов сепаратистских „республик“ тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений».
Признание Россией документов сепаратистских «республик» тревожное и противоречит согласованным целям Минских соглашений— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 февраля 2017 г.
Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в тексте президентского указа «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями», а действовать он будет до тех пор, «пока не будут выполнены минские договоренности».
просил помощи у Вашингтона, в частности, у американского вице-президента Майкла Пенса. Лидер Украины заявил, что РФ «в очередной раз нарушила международные права».
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