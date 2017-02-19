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  • 19.02, 17:12

В посольстве США встревожены признанием РФ паспортов жителей Донбасса

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В посольстве США встревожены признанием РФ паспортов жителей Донбасса

В посольстве США встревожены признанием РФ паспортов жителей Донбасса

Американские дипломаты сочли признание в РФ документов ДНР и ЛНР несовместимым с минским процессом.

Признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречит целям минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявили в посольстве США на Украине. Запись об этом появилась в Twitter диппредставительства.

Посольство США на Украине: «Признание Россией документов сепаратистских „республик“ тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений».




Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в тексте президентского указа «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями», а действовать он будет до тех пор, «пока не будут выполнены минские договоренности».

Президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение Москвы и просил помощи у Вашингтона, в частности, у американского вице-президента Майкла Пенса. Лидер Украины заявил, что РФ «в очередной раз нарушила международные права».

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