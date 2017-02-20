Бродячие махачкалинские псы загрызли школьницу в 100 метрах от ее дома

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, которая случилась в дагестанской столице. Там стая беспризорных собак загрызла
9-летнюю девочку. Тело ребенка с множественными рваными ранами на улице накануне обнаружили родственники. Криминалисты торопятся с экспертизой.
Родители забили тревогу, когда ребенок не вернулся домой в назначенное время. Примерно в 16:30 девочка позвонила маме и сообщила, что погуляла с подружками в парке и возвращается обратно. Домой она так и не пришла, семья пыталась дозвониться, но телефон был отключен. Когда стемнело, к поискам подключились соседи, друзья и родственники. Истерзанное тело 9-летней девочки обнаружили в 100 метрах от дома.
Следователи полагают, что смерть наступила от потери крови, которая хлестала за многочисленных рваных ран. Не спасла даже зимняя одежда. На промерзшей земле остались следы лап довольно крупных собак и попкорн, который ребенок взял собой.
Пока неизвестно, что послужило причиной нападения. Как передает корреспондент НТВ Омар Магомедов, судя по многочисленным следам крови, истерзанное тело стая таскала еще несколько метров. На улице в тот момент никого не оказалось, шансов спастись, похоже, не было. Никто из соседей криков о помощи не слышал. Хотя все произошло в прямой видимости и недалеко от дома.
Соседи рассказывают, что в их спальном районе уже давно обитают стаи бродячих животных. Их излюбленное место — мусорные баки, а также территория ресторанов и кафе. Неоднократные жалобы в городскую администрацию результатов не принесли. Свору никто не отлавливал и не пытался контролировать.
В тот же вечер жители окрестных домов слышали звуки стрельбы. Не дожидаясь реакции властей, на поимку опасных животных вышли несколько человек с охотничьими ружьями. Во дворах были обнаружены тела нескольких собак. О фактах задержания в полиции не сообщают.
Следователи выяснили, что ребенок решил пройти не по освещенной части, по периметру парка, а напрямик, через заброшенный участок. Вероятно, там и произошла роковая встреча. Погибшая девочка была единственным ребенком в семье. Как того требует мусульманский обычай, похороны состоятся сегодня. Сейчас проводится судебная медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следователи полагают, что смерть наступила от потери крови, которая хлестала за многочисленных рваных ран. Не спасла даже зимняя одежда. На промерзшей земле остались следы лап довольно крупных собак и попкорн, который ребенок взял собой.
Пока неизвестно, что послужило причиной нападения. Как передает корреспондент НТВ Омар Магомедов, судя по многочисленным следам крови, истерзанное тело стая таскала еще несколько метров. На улице в тот момент никого не оказалось, шансов спастись, похоже, не было. Никто из соседей криков о помощи не слышал. Хотя все произошло в прямой видимости и недалеко от дома.
Соседи рассказывают, что в их спальном районе уже давно обитают стаи бродячих животных. Их излюбленное место — мусорные баки, а также территория ресторанов и кафе. Неоднократные жалобы в городскую администрацию результатов не принесли. Свору никто не отлавливал и не пытался контролировать.
В тот же вечер жители окрестных домов слышали звуки стрельбы. Не дожидаясь реакции властей, на поимку опасных животных вышли несколько человек с охотничьими ружьями. Во дворах были обнаружены тела нескольких собак. О фактах задержания в полиции не сообщают.
Следователи выяснили, что ребенок решил пройти не по освещенной части, по периметру парка, а напрямик, через заброшенный участок. Вероятно, там и произошла роковая встреча. Погибшая девочка была единственным ребенком в семье. Как того требует мусульманский обычай, похороны состоятся сегодня. Сейчас проводится судебная медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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