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  • 20.02, 01:00

В Дагестане собаки загрызли 9-летнюю девочку

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В Дагестане собаки загрызли 9-летнюю девочку

В Дагестане собаки загрызли <nobr>9-летнюю</nobr> девочку

В Махачкале девятилетнюю девочку нашли мертвой в результате нападения стаи бездомных собак.

Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану: «Вечером 19 февраля в правоохранительные органы Дагестана поступила информация об обнаружении по улице Петра I в городе Махачкала тела девятилетней девочки с множественными рваными ранами. Следователи имеют все основания полагать, что смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак».

По сведениям «Интерфакс», девочку со множественными травмами и укусами на обочине дороги обнаружили родители. Они вызвали скорую, но школьница умерла.

В Следственном комитете сообщили, что проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза, по результатам которых будет решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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