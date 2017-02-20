В Дагестане собаки загрызли 9-летнюю девочку

В Махачкале девятилетнюю девочку нашли мертвой в результате нападения стаи бездомных собак.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану: «Вечером 19 февраля в правоохранительные органы Дагестана поступила информация об обнаружении по улице Петра I в городе Махачкала тела девятилетней девочки с множественными рваными ранами. Следователи имеют все основания полагать, что смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак».
По сведениям «Интерфакс», девочку со множественными травмами и укусами на обочине дороги обнаружили родители. Они вызвали скорую, но школьница умерла.
В Следственном комитете сообщили, что проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза, по результатам которых будет решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По сведениям «Интерфакс», девочку со множественными травмами и укусами на обочине дороги обнаружили родители. Они вызвали скорую, но школьница умерла.
В Следственном комитете сообщили, что проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза, по результатам которых будет решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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