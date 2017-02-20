Власти Махачкалы окажут помощь семье растерзанной собаками девочки

После трагической гибели
9-летней школьницы в дагестанской столице мэр города Муса Мусаев созвал экстренное совещание. Тело девочки с множественными рваными ранами накануне вечером обнаружили на улице Петра I.
Следствие полагает, что ребенка растерзала стая бродячих собак. К этой версии склоняются и власти города. Мэр Махачкалы уже заявил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.
Представитель мэрии Махачкалы: «В связи с трагической гибелью школьницы в результате нападения собак глава города Махачкалы Муса Мусаев созвал экстренное совещание с участием начальника УМВД России по Махачкале Нурмагомеда Муртазалиева. В ходе этой встречи он заявил, что семье погибшей 9-летней девочки будет оказана вся необходимая помощь».
Мэр Мусаев потребовал принять все меры, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. В региональном СУ СК назначена доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Представитель мэрии Махачкалы: «В связи с трагической гибелью школьницы в результате нападения собак глава города Махачкалы Муса Мусаев созвал экстренное совещание с участием начальника УМВД России по Махачкале Нурмагомеда Муртазалиева. В ходе этой встречи он заявил, что семье погибшей 9-летней девочки будет оказана вся необходимая помощь».
Мэр Мусаев потребовал принять все меры, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. В региональном СУ СК назначена доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии