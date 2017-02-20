Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 09:01
Власти Махачкалы окажут помощь семье растерзанной собаками девочки. Дагестан, Следственный комитет, дети и подростки, полиция, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти Махачкалы окажут помощь семье растерзанной собаками девочки

4 комментария

Власти Махачкалы окажут помощь семье растерзанной собаками девочки

Власти Махачкалы окажут помощь семье растерзанной собаками девочки

    После трагической гибели 9-летней школьницы в дагестанской столице мэр города Муса Мусаев созвал экстренное совещание. Тело девочки с множественными рваными ранами накануне вечером обнаружили на улице Петра I.

    Следствие полагает, что ребенка растерзала стая бродячих собак. К этой версии склоняются и власти города. Мэр Махачкалы уже заявил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

    Представитель мэрии Махачкалы: «В связи с трагической гибелью школьницы в результате нападения собак глава города Махачкалы Муса Мусаев созвал экстренное совещание с участием начальника УМВД России по Махачкале Нурмагомеда Муртазалиева. В ходе этой встречи он заявил, что семье погибшей 9-летней девочки будет оказана вся необходимая помощь».

    Мэр Мусаев потребовал принять все меры, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. В региональном СУ СК назначена доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Новости по теме

    Нападения собак на людей

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru