«Это сумасшествие»: эксперты оценили антироссийские инициативы Мюнхенской конференции

«Конец Запада, каким мы его знаем?!» — эти пугающие слова похожи на громкий заголовок дешевого таблоида, который пытается привлечь внимание к очередному высосанному из пальца пророчеству о конце света. Но именно так звучит тема официальной дискуссии серьезных политиков на конференции по безопасности, которая в эти дни проходит в Мюнхене.
Несмотря на то, что страхи холодной войны вроде бы остались в прошлом и даже противоядерные бункеры ныне работают как обычные музеи, все равно в мире атмосфера такая, будто кто-то хочет нажать на кнопку и навсегда захлопнуть двери для международного диалога.
И как тут не переходить на личности, когда сами эти личности не устают бубнить мантру, что «во всех европейских бедах виновата Россия». Президент Порошенко пугал Мюнхенскую конференцию по безопасности заезженными страшилками советского империализма, американский сенатор Маккейн лично запугивал российским давлением польского лидера, а президент Литвы призывала усилить военное присутствие США на границе с Россией.
Хорст Тельчик, экс-председатель Мюнхенской конференции: «НАТО отправляет войска в Литву и Польшу, ваша страна усиливает оборону у себя. Теперь мы имеем войска с обеих сторон. Это означает, что всем стало безопаснее? Нет, конечно. Это сумасшествие. Давайте разговаривать».
Но была ли готова к дискуссии другая сторона? Профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер не скрывает разочарования от упущенных возможностей. Ведь еще раньше ходили разговоры Россию чуть ли не в НАТО позвать.
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Ельцин тогда выступал, но они страшно боялись такой возможности, потому что в то время думали, что будет голос России в НАТО и этот голос будет достаточно сильным. И, как следствие, не будет исключительного превосходства США».
Зачем делать конкурента из того, кого можно держать врагом и выбивать под борьбу с ним хорошие деньги? Пожалуйста, сначала журналисты The New York Times бездоказательно отыскали новые русские опасные ракеты. А вслед за газетой, как по накатанной схеме, все тот же Маккейн призвал модернизировать американский ядерный потенциал. Цена вопроса, решаемого в Конгрессе, — около 400 млрд долларов дополнительных средств на 10 лет вперед.
Подробности — в видеоматериале.
И как тут не переходить на личности, когда сами эти личности не устают бубнить мантру, что «во всех европейских бедах виновата Россия». Президент Порошенко пугал Мюнхенскую конференцию по безопасности заезженными страшилками советского империализма, американский сенатор Маккейн лично запугивал российским давлением польского лидера, а президент Литвы призывала усилить военное присутствие США на границе с Россией.
Хорст Тельчик, экс-председатель Мюнхенской конференции: «НАТО отправляет войска в Литву и Польшу, ваша страна усиливает оборону у себя. Теперь мы имеем войска с обеих сторон. Это означает, что всем стало безопаснее? Нет, конечно. Это сумасшествие. Давайте разговаривать».
Но была ли готова к дискуссии другая сторона? Профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер не скрывает разочарования от упущенных возможностей. Ведь еще раньше ходили разговоры Россию чуть ли не в НАТО позвать.
Андреас Хайнеманн-Грюдер: «Ельцин тогда выступал, но они страшно боялись такой возможности, потому что в то время думали, что будет голос России в НАТО и этот голос будет достаточно сильным. И, как следствие, не будет исключительного превосходства США».
Зачем делать конкурента из того, кого можно держать врагом и выбивать под борьбу с ним хорошие деньги? Пожалуйста, сначала журналисты The New York Times бездоказательно отыскали новые русские опасные ракеты. А вслед за газетой, как по накатанной схеме, все тот же Маккейн призвал модернизировать американский ядерный потенциал. Цена вопроса, решаемого в Конгрессе, — около 400 млрд долларов дополнительных средств на 10 лет вперед.
Подробности — в видеоматериале.
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