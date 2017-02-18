Порошенко обвинил Москву в «глубокой и искренней» ненависти к Украине

Украинский президент Пётр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российское руководство в ненависти к Украине.
Порошенко заявил, что российские власти «глубоко и искренне» ненавидят Украину, отрицая идентичность украинского народа. По его словам, президент Путин «не видит для Украины никакого места на политической карте Европы», передает РИА Новости.
Российский президент не раз высказывал уверенность в том, что рано или поздно отношения России с Украиной нормализуются.
Также Путин заявлял, что русские и украинцы — это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, но выход из этой ситуации обязательно будет найден.
Российский президент не раз высказывал уверенность в том, что рано или поздно отношения России с Украиной нормализуются.
Также Путин заявлял, что русские и украинцы — это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, но выход из этой ситуации обязательно будет найден.
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