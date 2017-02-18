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  • 19.02, 01:30
Главы МИД «нормандской четверки» согласовали новое перемирие в Донбассе. войны и вооруженные конфликты, Германия, МИД РФ, Украина, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главы МИД «нормандской четверки» согласовали новое перемирие в Донбассе

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  • Фото: Щербак Александр / ТАСС
Главы МИД «нормандской четверки» согласовали новое перемирие в Донбассе

Главы МИД «нормандской четверки» согласовали новое перемирие в Донбассе

Главы МИД «нормандской четверки» согласовали новое перемирие в Донбассе
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече глав МИД РФ, Германии, Украины и Франции добиться прорыва не удалось. Однако стороны согласовали введение с 20 февраля режима прекращения огня в Донбассе.

    Как сообщил Лавров, главы МИД «нормандской четверки» на заседании в Мюнхене рассмотрели ход выполнения договоренностей, достигнутых лидерами России, Франции, Германии и Украины в ноябре минувшего года на встрече в Берлине, передает РИА Новости.

    Сергей Лавров: «Мы сегодня отметили, что, к сожалению, больших результатов на этих направлениях принятых решений в Берлине достигнуто не было. Но в таком небольшом позитиве, как все сказали, то, что контактная группа в очередной раз договорилась, что 20 февраля начнется режим прекращения огня и начнется отвод тяжелых вооружений. Мы активно поддержали такое решение, но, естественно, выразили убеждение, что на этот раз нельзя допускать срыва. Посмотрим, как стороны на это отреагируют».

    Также на сегодняшнем заседании министры согласовали соответствующие поручения по созданию зон безопасности, отводу вооружения в Донбассе и налаживанию круглосуточного наблюдения миссией ОБСЕ на линии соприкосновения. Кроме того, главы МИД «нормандской четверки» подчеркнули важность принятия дорожной карты по Донбассу, передает ТАСС.

    Сергей Лавров: «Было сказано, что необходимо разработать дорожную карту, которая будет четко расписывать все шаги по выполнению политической части „Минска-2“».

    На встрече стороны также договорились, что сотрудники Международного Комитета Красного Креста должны быть допущены на операции по обмену пленными в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

    Зигмар Габриэль: «Мы договорились, что Красный Крест должен получить доступ к обмену пленными».

    Между тем в самом Донецке сегодня прошел массовый митинг. На центральной площади собрались тысячи горожан, которые призывали Киев выполнять минские соглашения.

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