Жители Донецка на митинге призвали Киев к выполнению минских соглашений

На центральной площади Донецка сегодня собрались тысячи горожан с плакатами «Порошенко, подписал Минск — выполняй!» и «Украина, выполняй соглашения!».

Участники митинга поставили свои подписи под петициями в ООН и ОБСЕ.



Ольга Жукова, житель Донецка: «Скажите, сколько надо еще убить жизней, чтобы они поняли, откуда кто стреляет, когда это видно невооруженным взглядом. У нас даже дети понимают, кто стреляет по нам. И поэтому мы считаем, что каждая поставленная подпись — это еще одна сохраненная жизнь, это еще один сохраненный дом».



Резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку минских соглашений, предложенная Россией, была принята ровно год назад. Несмотря на это, в январе этого года Украина снова перешла к активным боевым действиям в Донбассе.