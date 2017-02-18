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  • 18.02, 19:52
Жители Донецка на митинге призвали Киев к выполнению минских соглашений. Донецк, митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители Донецка на митинге призвали Киев к выполнению минских соглашений

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Жители Донецка на митинге призвали Киев к выполнению минских соглашений

Жители Донецка на митинге призвали Киев к выполнению минских соглашений

    На центральной площади Донецка сегодня собрались тысячи горожан с плакатами «Порошенко, подписал Минск — выполняй!» и «Украина, выполняй соглашения!».

    Участники митинга поставили свои подписи под петициями в ООН и ОБСЕ.

    Ольга Жукова, житель Донецка: «Скажите, сколько надо еще убить жизней, чтобы они поняли, откуда кто стреляет, когда это видно невооруженным взглядом. У нас даже дети понимают, кто стреляет по нам. И поэтому мы считаем, что каждая поставленная подпись — это еще одна сохраненная жизнь, это еще один сохраненный дом».

    Резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку минских соглашений, предложенная Россией, была принята ровно год назад. Несмотря на это, в январе этого года Украина снова перешла к активным боевым действиям в Донбассе.

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