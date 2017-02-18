В Мюнхене проходит встреча глав МИД «нормандской четверки»

Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) началась в Мюнхене.
В переговорах принимают участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран — Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин. Главной темой, как ожидается, станет очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей, передает «Интерфакс».
В прошлом году встреча в этом формате значимых результатов не принесла. Судя по настрою украинской делегации, то же самое может произойти и сегодня. Министр иностранных дел Украины заявил, что не ждет прорыва.
В прошлом году встреча в этом формате значимых результатов не принесла. Судя по настрою украинской делегации, то же самое может произойти и сегодня. Министр иностранных дел Украины заявил, что не ждет прорыва.
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