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  • 19.02, 01:30
О давлении на российские СМИ и советах «дорогому ЦРУ»: на НТВ — интервью Маргариты Симоньян. выборы, интервью, НТВ, Псаки, СМИ, США, ЦРУ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

О давлении на российские СМИ и советах «дорогому ЦРУ»: на НТВ — интервью Маргариты Симоньян

2 комментария
О давлении на российские СМИ и советах «дорогому ЦРУ»: на НТВ — интервью Маргариты Симоньян

О давлении на российские СМИ и советах «дорогому ЦРУ»: на НТВ — интервью Маргариты Симоньян

О давлении на российские СМИ и советах «дорогому ЦРУ»: на НТВ — интервью Маргариты Симоньян

    Запад всеми правдами и неправдами — неправдами, кстати, чаще — пытается дискриминировать российские средства массовой информации. Какому давлению подвергаются журналисты RT и почему телекомпания оказалась под ударом во Франции? Откуда взялась мода валить все на «лицо раскрепощенной пропаганды Кремля»? В чем можно согласиться с Дональдом Трампом и пришла ли пора скучать по Джен Псаки? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» ответила главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян.

    О связи выборов и прессинга на российские СМИ

    Когда были выборы в Америке, мы не сходили просто с полос всех мировых изданий. Вот ты ни одного названия не назовешь, которое бы не вылило ушат грязи на нас. Сейчас выборы во Франции — то же самое. Мы просто там главные герои.

    Об обратном эффекте давления на RT

    Чем больше они нас вот так пытаются тюкать, тем больше они нам создают рекламу и больше людей, глядя на это, думают: слушайте, а чего они их вот так достали? Дай-ка я посмотрю, а что там на самом деле?

    О причинах дискриминации российских СМИ на Западе

    Пытаются законодательно ограничивать наше вещание и вообще нашу деятельность. Пытаются надавить на Google, чтобы только нам не дали нормально работать в информационном поле, потому что они вдруг столкнулись с тем, что такое настоящая свобода слова.

    О советах «дорогому ЦРУ» в ответ на доклад американских спецслужб

    Невозможно же на это отвечать всерьез, тем более что обвинения, которые там содержались, они были настолько глупы, там было столько фейков, столько вранья и ошибок, что я подумала: ну, только посмеяться.

    О разговоре с одним американским журналистом

    Он говорит: «Ну, прилетайте! Здесь же шопинг хороший». Я говорю: «Да шопинг меня не интересует. Вы же прекрасно знаете, что у нас здесь всех в России заставляют носить военную форму». Он даже не удивился.

    О Джен Псаки

    Джен Псаки была доказательством того, что невежество может быть таким абсолютным, что становится даже обаятельным.

    О сотрудниках RT — иностранцах

    Ребята, которые работают у нас, они обладают огромным мужеством, потому что сам факт работы у нас здесь для многих — это черная метка.

    Программу «Поздняков» смотрите на НТВ в ночь с понедельника на вторник, в 00:05. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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