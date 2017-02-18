Запад всеми правдами и неправдами — неправдами, кстати, чаще — пытается дискриминировать российские средства массовой информации. Какому давлению подвергаются журналисты RT и почему телекомпания оказалась под ударом во Франции? Откуда взялась мода валить все на «лицо раскрепощенной пропаганды Кремля»? В чем можно согласиться с Дональдом Трампом и пришла ли пора скучать по Джен Псаки? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» ответила главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян.
О связи выборов и прессинга на российские СМИ
Когда были выборы в Америке, мы не сходили просто с полос всех мировых изданий. Вот ты ни одного названия не назовешь, которое бы не вылило ушат грязи на нас. Сейчас выборы во Франции — то же самое. Мы просто там главные герои.
Об обратном эффекте давления на RT
Чем больше они нас вот так пытаются тюкать, тем больше они нам создают рекламу и больше людей, глядя на это, думают: слушайте, а чего они их вот так достали? Дай-ка я посмотрю, а что там на самом деле?
О причинах дискриминации российских СМИ на Западе
Пытаются законодательно ограничивать наше вещание и вообще нашу деятельность. Пытаются надавить на Google, чтобы только нам не дали нормально работать в информационном поле, потому что они вдруг столкнулись с тем, что такое настоящая свобода слова.
О советах «дорогому ЦРУ» в ответ на доклад американских спецслужб
Невозможно же на это отвечать всерьез, тем более что обвинения, которые там содержались, они были настолько глупы, там было столько фейков, столько вранья и ошибок, что я подумала: ну, только посмеяться.
О разговоре с одним американским журналистом
Он говорит: «Ну, прилетайте! Здесь же шопинг хороший». Я говорю: «Да шопинг меня не интересует. Вы же прекрасно знаете, что у нас здесь всех в России заставляют носить военную форму». Он даже не удивился.
О Джен Псаки
Джен Псаки была доказательством того, что невежество может быть таким абсолютным, что становится даже обаятельным.
О сотрудниках RT — иностранцах
Ребята, которые работают у нас, они обладают огромным мужеством, потому что сам факт работы у нас здесь для многих — это черная метка.
Программу «Поздняков» смотрите на НТВ в ночь с понедельника на вторник, в 00:05. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Когда были выборы в Америке, мы не сходили просто с полос всех мировых изданий. Вот ты ни одного названия не назовешь, которое бы не вылило ушат грязи на нас. Сейчас выборы во Франции — то же самое. Мы просто там главные герои.
Об обратном эффекте давления на RT
Чем больше они нас вот так пытаются тюкать, тем больше они нам создают рекламу и больше людей, глядя на это, думают: слушайте, а чего они их вот так достали? Дай-ка я посмотрю, а что там на самом деле?
О причинах дискриминации российских СМИ на Западе
Пытаются законодательно ограничивать наше вещание и вообще нашу деятельность. Пытаются надавить на Google, чтобы только нам не дали нормально работать в информационном поле, потому что они вдруг столкнулись с тем, что такое настоящая свобода слова.
О советах «дорогому ЦРУ» в ответ на доклад американских спецслужб
Невозможно же на это отвечать всерьез, тем более что обвинения, которые там содержались, они были настолько глупы, там было столько фейков, столько вранья и ошибок, что я подумала: ну, только посмеяться.
О разговоре с одним американским журналистом
Он говорит: «Ну, прилетайте! Здесь же шопинг хороший». Я говорю: «Да шопинг меня не интересует. Вы же прекрасно знаете, что у нас здесь всех в России заставляют носить военную форму». Он даже не удивился.
О Джен Псаки
Джен Псаки была доказательством того, что невежество может быть таким абсолютным, что становится даже обаятельным.
О сотрудниках RT — иностранцах
Ребята, которые работают у нас, они обладают огромным мужеством, потому что сам факт работы у нас здесь для многих — это черная метка.
Программу «Поздняков» смотрите на НТВ в ночь с понедельника на вторник, в 00:05. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Комментарии