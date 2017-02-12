«Топите пожестче!»: Симоньян подсказала ЦРУ тактику в «священной битве» с Россией

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне усиливающейся на Западе антироссийской риторики дала несколько ироничных советов американской разведке.
В своем блоге Симоньян отметила, что «для большей части западного истеблишмента мысль о том, что Россия — нормальная, так же дика, как мысль о том, что Земля — квадратная».
Маргарита Симоньян: «В прессе и даже в заявлениях разнообразных лиц мы каждый день наблюдаем это граничащее с расизмом провозглашение нашей нутряной, природной, не подлежащей коррекции ненормальности».
По ее словам, сейчас истеблишмент «ведет священную битву» за то, чтобы не позволить Трампу осуществить «преступное» намерение — признать нормальность России. Симоньян подчеркнула, что на Западе с удовольствием бы применили в этой битве любые средства, например, использовали бы новость о смерти «какого-нибудь активиста прозападной организации».
Пока же в России никто не умер, ЦРУ нужно добиваться своих целей другими способами, считает Симоньян. Среди них — чаще напоминать народу про хакеров и про то, что Трамп у России «на крючке». Также следует почаще рассказывать о коварстве телеканала RT и агентства Sputnik.
Маргарита Симоньян: «Используйте лексику пострашнее. Информационный повод искать не нужно, народ уже привык. Топите пожестче!»
В конце она посоветовала американским агентам все же «кого-нибудь грохнуть», чтобы «уж наверняка».
Статья Симоньян появилась на фоне не соответствующих действительности заявлений западных политиков о России и публикаций в западной прессе с обвинениями в адрес российских СМИ в пропаганде. На этой неделе стало известно, что США создают центр по борьбе с «российской пропагандой». В начале января этого года разведка США официально обвинила агентство Sputnik и телеканал RT во вмешательстве в американские выборы. При этом обвинение было подкреплено карикатурой, на которой Симоньян перешагивает через Белый дом.
Маргарита Симоньян: «В прессе и даже в заявлениях разнообразных лиц мы каждый день наблюдаем это граничащее с расизмом провозглашение нашей нутряной, природной, не подлежащей коррекции ненормальности».
По ее словам, сейчас истеблишмент «ведет священную битву» за то, чтобы не позволить Трампу осуществить «преступное» намерение — признать нормальность России. Симоньян подчеркнула, что на Западе с удовольствием бы применили в этой битве любые средства, например, использовали бы новость о смерти «какого-нибудь активиста прозападной организации».
Пока же в России никто не умер, ЦРУ нужно добиваться своих целей другими способами, считает Симоньян. Среди них — чаще напоминать народу про хакеров и про то, что Трамп у России «на крючке». Также следует почаще рассказывать о коварстве телеканала RT и агентства Sputnik.
Маргарита Симоньян: «Используйте лексику пострашнее. Информационный повод искать не нужно, народ уже привык. Топите пожестче!»
В конце она посоветовала американским агентам все же «кого-нибудь грохнуть», чтобы «уж наверняка».
Статья Симоньян появилась на фоне не соответствующих действительности заявлений западных политиков о России и публикаций в западной прессе с обвинениями в адрес российских СМИ в пропаганде. На этой неделе стало известно, что США создают центр по борьбе с «российской пропагандой». В начале января этого года разведка США официально обвинила агентство Sputnik и телеканал RT во вмешательстве в американские выборы. При этом обвинение было подкреплено карикатурой, на которой Симоньян перешагивает через Белый дом.
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