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  • 16.02, 17:45

Российская агрессия в Лимпопо стала мемом после розыгрыша пранкерами Уотерс и Маккейна

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Российская агрессия в Лимпопо стала мемом после розыгрыша пранкерами Уотерс и Маккейна

Российская агрессия в Лимпопо стала мемом после розыгрыша пранкерами Уотерс и Маккейна

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) за последнее время разыграли нескольких американских политиков, в том числе известного критика России Джона Маккейна. Цитаты из шуточных бесед разлетелись по Сети с молниеносной скоростью, а разговор о смене власти в государстве Лимпопо и вовсе обрел статус мема.

Накануне Вован и Лексус сообщили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в конгрессе Митча Макконнелла. При этом Маккейн, по данным СМИ, в разговоре пообещал опасаться российских хакеров Абырвалга и Славика, которые оказались в санкционном списке Барака Обамы.

До этого пранкеры разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, позвонив ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Они пожаловались Уотерс, что Россия атаковала серверы Лимпопо, в результате чего к власти там пришел Айболит. Конгрессвумен приняла все за чистую монету и пообещала разобраться в вопросе.

На розыгрыши американских политиков незамедлительно отреагировали российские интернет-пользователи. Слова американских политиков они сопровождают язвительными комментариями и остроумными картинками.
































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