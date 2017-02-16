Российская агрессия в Лимпопо стала мемом после розыгрыша пранкерами Уотерс и Маккейна

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) за последнее время разыграли нескольких американских политиков, в том числе известного критика России Джона Маккейна. Цитаты из шуточных бесед разлетелись по Сети с молниеносной скоростью, а разговор о смене власти в государстве Лимпопо и вовсе обрел статус мема.
До этого пранкеры разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, позвонив ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Они пожаловались Уотерс, что Россия атаковала серверы Лимпопо, в результате чего к власти там пришел Айболит. Конгрессвумен приняла все за чистую монету и пообещала разобраться в вопросе.
На розыгрыши американских политиков незамедлительно отреагировали российские интернет-пользователи. Слова американских политиков они сопровождают язвительными комментариями и остроумными картинками.
Российские пранкеры разыграли сенаторов Маккейна, Грэма и Макконнеллаhttps://t.co/r1wN9DROVd pic.twitter.com/0MFDdNvzBB— Публикации.ру (@publikatsii_ru) 15 февраля 2017 г.
Сенатор Маккейн пообещал остерегаться российского пранкера Абырвалга pic.twitter.com/sK9hyCyrrW— Кот Лаврова (@KotLavrova) 16 февраля 2017 г.
Пранкеры разыграли конгрессвумен США: Россия атакует Лимпопо и установила режим Айболита #Лимпопо pic.twitter.com/DpemxtTtQG— Чебурашка (@Of_Cheburashka) 14 февраля 2017 г.
Сдаётся мне, что для США страшнее русских хакеров только русские пранкеры. pic.twitter.com/d15FNGXnPh— Лев Мышкин (@Knyaz_Mishkin) 16 февраля 2017 г.
Пранкеры рассказали о розыгрыше Маккейна на тему антироссийских санкций https://t.co/SgSY7GaSpP #США #юмор— Галина (@gellas1) 16 февраля 2017 г.
Заголовок года! pic.twitter.com/HrqbvOvRFr— Резидент (@KremlinResident) 13 февраля 2017 г.
Выступаю в Совбезе ООН по поводу агрессии России в отношении Лимпопо pic.twitter.com/n76RCOZZic— Бармалей (@LimpopoBarmaley) 14 февраля 2017 г.
Прилетел с официальным визитом в Киргбекистан обсудить российскую агрессию pic.twitter.com/wIoGyXVvAg— Бармалей (@LimpopoBarmaley) 15 февраля 2017 г.
Лімпопо буде вільним або безлюдним. pic.twitter.com/BwkBCQwTd0— Макс ЧЕпай™ (@MaksChepai) 13 февраля 2017 г.
-Сьогодні ми всі Лимпопойцы. pic.twitter.com/b7g8SRu4HM— Макс ЧЕпай™ (@MaksChepai) 13 февраля 2017 г.
Российские пранкеры разыграли ещё троих американских политиков https://t.co/bW1osPxHek pic.twitter.com/EjVqNUtUHZ— СмехСквозьСлезы (@Lerchiya) 15 февраля 2017 г.
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