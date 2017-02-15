Вован и Лексус разыграли русофоба Джона Маккейна

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, что разыграли трех американских сенаторов на тему антироссийских санкций.
Пранкеры из России Владимир Кузнецов по прозвищу Вован и Алексей Столяров — Лексус — заявили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в конгрессе Митча Макконнелла.
В интервью РИА Новости Вован отметил, что пока не могут сообщить подробности.
Владимир Кузнецов (Вован): «Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем».
разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, позвонив ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Они пожаловались Уотерс, что Россия атаковала серверы Лимпопо, в результате чего к власти там пришел Айболит. Конгрессвумен приняла все за чистую монету и пообещала разобраться в вопросе.
В интервью РИА Новости Вован отметил, что пока не могут сообщить подробности.
Владимир Кузнецов (Вован): «Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем».
разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, позвонив ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Они пожаловались Уотерс, что Россия атаковала серверы Лимпопо, в результате чего к власти там пришел Айболит. Конгрессвумен приняла все за чистую монету и пообещала разобраться в вопросе.
Комментарии