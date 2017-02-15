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  • 16.02, 00:21

Вован и Лексус разыграли русофоба Джона Маккейна

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Вован и Лексус разыграли русофоба Джона Маккейна

Вован и Лексус разыграли русофоба Джона Маккейна

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, что разыграли трех американских сенаторов на тему антироссийских санкций.

Пранкеры из России Владимир Кузнецов по прозвищу Вован и Алексей Столяров — Лексус — заявили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в конгрессе Митча Макконнелла.

В интервью РИА Новости Вован отметил, что пока не могут сообщить подробности.

Владимир Кузнецов (Вован): «Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем».

На днях пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, позвонив ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Они пожаловались Уотерс, что Россия атаковала серверы Лимпопо, в результате чего к власти там пришел Айболит. Конгрессвумен приняла все за чистую монету и пообещала разобраться в вопросе.

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