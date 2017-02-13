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  • 14.02, 00:38

Пранкеры рассказали конгрессвумен США об атаке русских хакеров на серверы в Лимпопо

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Пранкеры рассказали конгрессвумен США об атаке русских хакеров на серверы в Лимпопо

Пранкеры рассказали конгрессвумен США об атаке русских хакеров на серверы в Лимпопо

Пранкеры рассказали конгрессвумен США об атаке русских хакеров на серверы в Лимпопо
  • Фото: Vovan222prank /youtube.com

    • Пранкеры Вован и Лексус от имени украинского премьера Владимира Гройсмана поговорили по телефону с американским конгрессменом Максин Уотерс, которая ранее заявила, что Россия напала на Корею.

    Запись разговора была опубликована на YouTube. Беседа началась с обсуждения санкций против России. Уотерс заверила, что США не только их не отменят, но и ужесточат. После этого пранкеры стали рассказывать американской конгрессвумен, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом «свою марионетку Айболита», а также отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы. На вопрос Уотерс, кто заведовал этими атаками: пранкеры ответили: «Особые советники Путина Вован и Лексус».

    Также из разговора с пранкерами Максин Уотерс узнала, что российские войска оккупировали «Донецк и Львов». Это ее очень заинтересовало.

    Максин Уотерс: «Я знаю, что США будут на вашей стороне, ребята. А эти новые вторжения на эти территории…. Я думаю, что нужно, чтобы наши люди.. Не знаю, сколько у нас там людей из разведки. Но нам нужно больше информации по этому поводу».

    Уотерс отметила, что не знала о «новых вторжениях» Путина и предложила встретиться и обсудить ситуацию во время ее визита в Лондон.

    Как отмечает РИА Новости, нет никаких подтверждений, что собеседницей Вована и Лексуса действительно была Максин Уотерс, однако голос в этом видео похож на голос из других роликов с ее участием.

    Напомним, член палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс получила широкую известность в нашей стране после того, как, критикуя Дональда Трампа за желание сблизиться с Москвой, она заявила, что Россия «продолжает атаковать Корею».

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