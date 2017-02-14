США перебросили в Германию около 50 вертолетов для «сдерживания России»

В Пентагоне сообщили, что переброс военной техники проходит в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость», которая создана для противостояния России.
Военные вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47F Chinook доставили в немецкий порт Бремерхавен по морю. Всего 49 единиц. Еще 20 вертолетов должны прибыть на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Пентагона.
В штаб-квартире Минобороны США сообщили, что вместе с вертолетами доставлены также военные грузовики и другое вспомогательное оборудование. В военном ведомстве отмечают, что поставляют технику в Европу и страны Восточной Европы в соответствии с планом операции «Атлантическая решимость», которую НАТО проводит «в свете российского вторжения на Украине».
87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат.
В штаб-квартире Минобороны США сообщили, что вместе с вертолетами доставлены также военные грузовики и другое вспомогательное оборудование. В военном ведомстве отмечают, что поставляют технику в Европу и страны Восточной Европы в соответствии с планом операции «Атлантическая решимость», которую НАТО проводит «в свете российского вторжения на Украине».
87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат.
Комментарии