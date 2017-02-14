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  • 15.02, 02:59

США перебросили в Германию около 50 вертолетов для «сдерживания России»

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США перебросили в Германию около 50 вертолетов для «сдерживания России»

США перебросили в Германию около 50 вертолетов для «сдерживания России»

В Пентагоне сообщили, что переброс военной техники проходит в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость», которая создана для противостояния России.

Военные вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47F Chinook доставили в немецкий порт Бремерхавен по морю. Всего 49 единиц. Еще 20 вертолетов должны прибыть на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Пентагона.

В штаб-квартире Минобороны США сообщили, что вместе с вертолетами доставлены также военные грузовики и другое вспомогательное оборудование. В военном ведомстве отмечают, что поставляют технику в Европу и страны Восточной Европы в соответствии с планом операции «Атлантическая решимость», которую НАТО проводит «в свете российского вторжения на Украине».

Ранее сообщалось, что США перебросили в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат.

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