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  • 24.01, 13:16

Американские танки сломались по дороге из Германии в Польшу

2 комментария

Американские танки сломались по дороге из Германии в Польшу

Американские танки сломались по дороге из Германии в Польшу

Американская армия столкнулась с «неожиданными трудностями» при переброске бронетехники из Германии в Польшу.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, несколько машин получили повреждения на пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу. Они врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять бронемашин остались в Германии. Безопасного способа их перевозки армейское руководство пока не нашло.

Кроме того, некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Он также признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок, и указал на необходимость «восстановить опорные точки» на востоке Европы.

США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат для поддержки операции «Атлантическая решимость». Маневры направлены на потенциальное сдерживание России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает наращивание военного потенциала США в Европе как угрозу интересам и безопасности России. Он отметил, что любое государство будет оценивать негативно увеличение военного присутствия у своих границ. Именно таким образом к действиям США и относятся в Москве.

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