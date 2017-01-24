Американские танки сломались по дороге из Германии в Польшу

Американская армия столкнулась с «неожиданными трудностями» при переброске бронетехники из Германии в Польшу.The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, несколько машин получили повреждения на пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу. Они врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять бронемашин остались в Германии. Безопасного способа их перевозки армейское руководство пока не нашло.
Кроме того, некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Он также признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок, и указал на необходимость «восстановить опорные точки» на востоке Европы.
США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат для поддержки операции «Атлантическая решимость». Маневры направлены на потенциальное сдерживание России.
угрозу интересам и безопасности России. Он отметил, что любое государство будет оценивать негативно увеличение военного присутствия у своих границ. Именно таким образом к действиям США и относятся в Москве.
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