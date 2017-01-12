Песков: в Москве считают угрозой наращивание военного присутствия США в Польше

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал наращивание военного присутствия США у границ России — в страну прибыла почти тысяча военных, также было доставлено оборудование танковой бригады.

Песков заявил: в Москве считают, что это действие угрожает интересам и безопасности России. Как он отметил, любое государство будет оценивать негативно увеличение военного присутствия у своих границ. Именно таким образом к действиям США и относятся в Москве.: «Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство».Военные из США прибыли в Польшу в рамках учений Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). Они пробудут в стране девять месяцев. Американские солдаты проведут учебные маневры совместно с европейскими союзниками.