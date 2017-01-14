Министр обороны Польши объяснил, зачем в страну вошли американские танки

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что размещение американской танковой бригады в стране объясняется вероятной агрессией со стороны России.TVN24.
Военные из США прибыли в Польшу в рамках учений «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve). Они пробудут в стране девять месяцев и проведут за это время учебные маневры совместно с европейскими союзниками. В состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.
как угрозу интересам и безопасности России. Он отметил, что любое государство будет оценивать негативно увеличение военного присутствия у своих границ. Именно таким образом к действиям США и относятся в Москве.
В МИД РФ размещение американской бронетехники в Польше назвали провокацией «в русле пресловутой линии на сдерживание России».
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