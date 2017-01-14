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  • 14.01, 19:44

Министр обороны Польши объяснил, зачем в страну вошли американские танки

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Министр обороны Польши объяснил, зачем в страну вошли американские танки

Министр обороны Польши объяснил, зачем в страну вошли американские танки

Министр обороны Польши объяснил, зачем в страну вошли американские танки
  • Фото Associated Press © 2017, Alik Keplicz

    • Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что размещение американской танковой бригады в стране объясняется вероятной агрессией со стороны России.

    В своем выступлении на церемонии приветствия американских военных Мачеревич напомнил слова погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского о необходимости «противостоять агрессивным планам РФ». Мачеревич подчеркнул, что именно ради этой цели военнослужащие США и находятся на территории Польши, передает телеканал TVN24.

    Военные из США прибыли в Польшу в рамках учений «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve). Они пробудут в стране девять месяцев и проведут за это время учебные маневры совместно с европейскими союзниками. В состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает наращивание военного потенциала США в Европе как угрозу интересам и безопасности России. Он отметил, что любое государство будет оценивать негативно увеличение военного присутствия у своих границ. Именно таким образом к действиям США и относятся в Москве.

    В МИД РФ размещение американской бронетехники в Польше назвали провокацией «в русле пресловутой линии на сдерживание России».

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