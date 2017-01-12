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  • 12.01, 17:43
В МИД РФ назвали провокацией размещение американской бронетехники в Польше. МИД РФ, Польша, Сирия, США, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В МИД РФ назвали провокацией размещение американской бронетехники в Польше

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В МИД РФ назвали провокацией размещение американской бронетехники в Польше

В МИД РФ назвали провокацией размещение американской бронетехники в Польше

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала переброску около тысячи американских военных и сотен танков и гаубиц к границам России.

    Американские военные и техника прибыли в Польшу в рамках учений Atlantic Resolve. Они останутся на территории страны на протяжении девяти месяцев.

    Мария Захарова: «Мы обратили внимание на размещение в Прибалтике военнослужащих сил специальных операций США, эта тема не могла остаться незамеченной. Расцениваем эти действия как очередной пример провокационной военной активности вблизи российских границ в русле пресловутой линии на сдерживание России».

    По ее мнению, таким образом уходящая администрация Барака Обамы пытается осложнить двусторонние отношения и сделать новые американские власти заложником недружественной политики в отношении России. Она подчеркнула, что в таких условиях Москва вынуждена и дальше учитывать «направленные против России приготовления» США, в том числе в странах Балтии. Захарова при этом выразила надежду, что новое американское правительство при президентстве Трампа не пойдет на поводу данной «тупиковой линии, которая провоцирует конфронтацию» между Россией и Соединенными Штатами.

    Мария Захарова: «Мы готовы и к улучшению, и к возобновлению нормального диалога. Мы открыты и к этому готовы».

    В ходе брифинга официальный представитель МИД также прокомментировала ход расследования убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Она выразила надежду, что все причастные к преступлению будут выявлены и понесут наказание.

    Во время выступления перед журналистами Захарова коснулась и темы сирийского кризиса. Она заявила, что межсирийская встреча намечена на 23 января. По ее словам, число нарушений режима прекращения огня сокращается, но террористы не оставляют попыток сорвать перемирие. Захарова сообщила, что в канун Рождества боевики лишили питьевой воды 5-миллионную конгломерацию Дамаска. При этом она задалась вопросом, будут ли западные коллеги после этого считать ответственных за произошедшее «умеренными» оппозиционерами.

    Мария Захарова: «Когда мы говорим о терроризме, то это не только взрывы, подрывы, смертники, но и целенаправленное нанесение вреда гражданской инфраструктуре».

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